Licencia de conducir Edomex 2025: dónde estarán las unidades móviles para tramitar el permiso rápido

Semov abrirá unidades móviles en estos municipios para tramitar la licencia de conducir de manera rápida (X@SEMOV_Edomex)

La licencia de conducir en el Estado de México es uno de los requisitos indispensables para que los mexiquenses puedan circular con su automóvil de manera legal. El permiso vehicular puede tramitarse de forma directa en cualquiera de los módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOV) y en las unidades móviles que brindan atención cada semana en los diferentes municipios de la misma localidad.

Esta semana, con el objetivo de agilizar el proceso administrativo y reducir los desplazamientos, la Semov indicó a través de sus redes sociales que se abrirán cuatro unidades móviles, las cuales brindarán atención de martes a sábado de 9:00 a 15:00 horas. Así, más personas podrán acceder a su licencia sin necesidad de recorrer largas distancias ni esperar largos periodos de tiempo.

"Te informamos que las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social estarán presentes en los siguientes municipios. Acércate y aprovecha los servicios que tenemos para ti", informó la dependencia.

Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

Las unidades móviles que estarán dando atención esta semana se encontrarán en los municipios de Metepec, Zumpango, Chicoloapan y Chiconcuac.

Metepec (del 17 al 20 de septiembre)

General. José Vicente Villada 207, Col. Espíritu Santo, C.P. 52140, Metepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Zumpango (del 17 al 20 de septiembre)

Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 55600, Zumpango de Ocampo, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Unidades Móviles que se abrirán esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Chicoloapan (17 y 18 de septiembre)

Av. Reforma 20-14, Col. Centro, C.P. 56370, Chicoloapan de Juárez, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Chiconcuac (19 y 20 de septiembre)

Calle Venustiano Carranza Manzana 002, Col. San Miguel. C.P. 56270, Chiconcuac, Estado de México (frente al palacio municipal).

Documentos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Por otra parte, los costos y documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial con foto.

Comprobante de domicilio.

Examen de conocimientos aprobado.

Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Pago de derechos (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito indispensable para poder circular con automóvil (X@SEMOV_Edome)

Finalmente, para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.