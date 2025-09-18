México

Licencia de conducir Edomex 2025: dónde estarán las unidades móviles para tramitar el permiso rápido

Con la medida más personas podrán acceder a su permiso sin necesidad de recorrer largas distancias ni esperar largos periodos de tiempo

Por César Márquez

Guardar
Semov abrirá unidades móviles en
Semov abrirá unidades móviles en estos municipios para tramitar la licencia de conducir de manera rápida (X@SEMOV_Edomex)

La licencia de conducir en el Estado de México es uno de los requisitos indispensables para que los mexiquenses puedan circular con su automóvil de manera legal. El permiso vehicular puede tramitarse de forma directa en cualquiera de los módulos de la Secretaría de Movilidad (SEMOV) y en las unidades móviles que brindan atención cada semana en los diferentes municipios de la misma localidad.

Esta semana, con el objetivo de agilizar el proceso administrativo y reducir los desplazamientos, la Semov indicó a través de sus redes sociales que se abrirán cuatro unidades móviles, las cuales brindarán atención de martes a sábado de 9:00 a 15:00 horas. Así, más personas podrán acceder a su licencia sin necesidad de recorrer largas distancias ni esperar largos periodos de tiempo.

"Te informamos que las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social estarán presentes en los siguientes municipios. Acércate y aprovecha los servicios que tenemos para ti", informó la dependencia.

Unidades Móviles que brindarán atención
Unidades Móviles que brindarán atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

¿Dónde estarán las unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex?

Las unidades móviles que estarán dando atención esta semana se encontrarán en los municipios de Metepec, Zumpango, Chicoloapan y Chiconcuac.

  • Metepec (del 17 al 20 de septiembre)

General. José Vicente Villada 207, Col. Espíritu Santo, C.P. 52140, Metepec, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Zumpango (del 17 al 20 de septiembre)

Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 55600, Zumpango de Ocampo, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Unidades Móviles que se abrirán
Unidades Móviles que se abrirán esta semana para tramitar la licencia de conducir en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)
  • Chicoloapan (17 y 18 de septiembre)

Av. Reforma 20-14, Col. Centro, C.P. 56370, Chicoloapan de Juárez, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

  • Chiconcuac (19 y 20 de septiembre)

Calle Venustiano Carranza Manzana 002, Col. San Miguel. C.P. 56270, Chiconcuac, Estado de México (frente al palacio municipal).

Documentos para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Por otra parte, los costos y documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

  • Acta de nacimiento.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP).
  • Identificación oficial con foto.
  • Comprobante de domicilio.
  • Examen de conocimientos aprobado.
  • Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).
  • Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).
  • Pago de derechos  (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).
La licencia de conducir en
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito indispensable para poder circular con automóvil (X@SEMOV_Edome)

Finalmente, para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.

Temas Relacionados

Licencia de conducirLicencia de conducir EdomexEdomexTramites vehicularesUnidades móvilesmexico-noticias

Más Noticias

Elaine Haro admite estar decepcionada de Mariana Botas tras hacerla ver como “hipócrita” en La Casa de los Famosos 3

La joven actriz se ha puesto al corriente de lo que pasó mientras estaba dentro del reality show 24/7

Elaine Haro admite estar decepcionada

Refuerzan vigilancia en 20 Colegios de Bachilleres tras amenazas de violencia a estudiantes

Los mensajes se difundieron en redes sociales y alertaron a la comunidad de al menos tres planteles

Refuerzan vigilancia en 20 Colegios

Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS

El defensa brasileño deberá recompensar al club Universidad Nacional por su incumplimiento de contrato

Cuánto tendrá que pagar Dani

Aseguran precursores para la creación de metanfetamina valuados en más de 100 millones de pesos en Sinaloa

Dos acciones en los municipios de Culiacán, Cosalá y Badiraguato resultaron en la incautación de los químicos

Aseguran precursores para la creación

¿Qué hace el bicarbonato de sodio en los riñones?

Este producto, conocido por sus propiedades antiácidas, se utiliza para equilibrar el pH sanguíneo en personas con problemas renales

¿Qué hace el bicarbonato de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran precursores para la creación

Aseguran precursores para la creación de metanfetamina valuados en más de 100 millones de pesos en Sinaloa

La crisis que cimbró al Cártel de Sinaloa y redefinió el mapa del narco en México

Así es el Altiplano, la cárcel donde será recluido Hernán Bermúdez Requena a su llegada a México

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

ENTRETENIMIENTO

Ex de Emiliano Aguilar revela

Ex de Emiliano Aguilar revela que el rapero fue acuchillado en el pasado por la mamá de una de sus hijas: “Es posesivo”

Alicia Villarreal desmiente a Cruz Martínez y pide que no involucren a sus hijos en la batalla legal: “Yo no los ando publicando”

Arturo Carmona no puede creer que el hombre que abusó de su hija Melenie siga trabajando con Alicia Villarreal

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: productora del reality habla del “hate” en redes sociales

Aldo de Nigris llora al recordar a su tío Antonio de Nigris, futbolista que murió de un paro cardiaco a los 31 años

DEPORTES

Cuánto tendrá que pagar Dani

Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS

Chivas vs Tigres EN VIVO: minuto a minuto del encuentro pendiente de la jornada 1

Alerta SSPC por estafas en boletos y paquetes turísticos para el Mundial 2026: sólo FIFA venderá entradas

Julio César Chávez afirma que Canelo Álvarez ya está “cansado” de boxear tras perder contra Crawford

¿Dónde y a qué hora ver al Copenhague de Rodrigo Huescas en la Champions League?