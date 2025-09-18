La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Mar Contreras llora tras bailar en bikini por temor a funa

Mar Contreras expresó su preocupación por la percepción externa de su comportamiento en La Casa de los Famosos México, al confesar entre lágrimas: “Soy mamá, no debo de hacer ciertas cosas”.
La actriz manifestó sentirse ansiosa y cuestionó si sus acciones dentro del reality, especialmente tras un baile en bikini junto a sus compañeros del grupo Noche, podrían ser mal vistas fuera del programa.
Durante la mañana, Mar Contreras compartió con las cámaras su inquietud sobre si está actuando correctamente y si su rol de madre implica restricciones adicionales en su conducta. “Me desperté con muchas dudas de a ver si no la estoy cagando afuera”, admitió, aludiendo a la presión de ser juzgada por el público debido a su maternidad.
Más adelante, mientras se encontraba en la cocina, Alexis Ayala notó el estado emocional de la actriz y le ofreció apoyo. El actor le recordó que su participación forma parte del juego y le aconsejó: “No dejes de ser tú, al final no es como que estés faltándole al respeto a nadie”.
Ante la pregunta de Ayala sobre si le preocupaba la opinión de sus hijos o su esposo, Mar Contreras respondió: “No porque me conocen”.
En otro momento, la actriz retomó el tema frente a las cámaras y pidió comprensión: “No me juzguen, me siento, no sé, no sé, perdón, mi amor. Espero no estar siendo demasiado yo”. Reconoció sentirse confundida respecto a su comportamiento y la posible reacción del público.