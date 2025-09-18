México

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Mar Contreras llora tras bailar en bikini por temor a funa

La actriz compartió su ansiedad y preocupación por ser juzgada como madre dentro del programa, dejando ver la presión que siente al equilibrar su personalidad con las expectativas del público

Por Armando Guadarrama

21:48 hsHoy

Mar Contreras expresó su preocupación por la percepción externa de su comportamiento en La Casa de los Famosos México, al confesar entre lágrimas: “Soy mamá, no debo de hacer ciertas cosas”.

La actriz manifestó sentirse ansiosa y cuestionó si sus acciones dentro del reality, especialmente tras un baile en bikini junto a sus compañeros del grupo Noche, podrían ser mal vistas fuera del programa.

La actriz confiesa sentirse ansiosa
La actriz confiesa sentirse ansiosa por el juicio externo debido a su rol de madre y su participación en el reality (Vix)

Durante la mañana, Mar Contreras compartió con las cámaras su inquietud sobre si está actuando correctamente y si su rol de madre implica restricciones adicionales en su conducta. “Me desperté con muchas dudas de a ver si no la estoy cagando afuera”, admitió, aludiendo a la presión de ser juzgada por el público debido a su maternidad.

El baile en bikini junto
El baile en bikini junto al grupo Noche genera inquietud en Mar Contreras por la posible reacción del público (Vix)

Más adelante, mientras se encontraba en la cocina, Alexis Ayala notó el estado emocional de la actriz y le ofreció apoyo. El actor le recordó que su participación forma parte del juego y le aconsejó: “No dejes de ser tú, al final no es como que estés faltándole al respeto a nadie”.

Ante la pregunta de Ayala sobre si le preocupaba la opinión de sus hijos o su esposo, Mar Contreras respondió: “No porque me conocen”.

En otro momento, la actriz retomó el tema frente a las cámaras y pidió comprensión: “No me juzguen, me siento, no sé, no sé, perdón, mi amor. Espero no estar siendo demasiado yo”. Reconoció sentirse confundida respecto a su comportamiento y la posible reacción del público.

Alexis Ayala apoya a Mar
Alexis Ayala apoya a Mar Contreras y le aconseja mantenerse auténtica dentro del programa (Vix)
21:47 hsHoy

