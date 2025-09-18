México

Elaine Haro admite estar decepcionada de Mariana Botas tras hacerla ver como “hipócrita” en La Casa de los Famosos 3

La joven actriz se ha puesto al corriente de lo que pasó mientras estaba dentro del reality show 24/7

Por Jazmín González

Elaine Haro rompe el silecio
Elaine Haro rompe el silecio sobre su sentir ante actitudes de Mariana Botas. (ViX)

Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México el pasado 14 de septiembre después de permanecer más de 40 días alejada de sus seres queridos.

Su salida ocasionó una lluvia de sentimientos entre los habitantes y eliminados, pues era considerada una parte fundamental del reality show.

Sin embargo, ahora que la joven ha tenido la oportunidad de ponerse al tanto de lo que pasó durante su ausencia se ha llevado algunas decepciones, principalmente de sus excompañeros del ‘cuarto día’.

La joven aseguró sentir cariño por los habitantes que siguen en La Casa de los Famosos México, dejando entrever que no habrá reencuentro con Ninel Conde. Crédito: TikTok: Elaine Haro

Elaine Haro decepcionada de Mariana Botas por dejarla como “hipócrita”

Tan solo un día después de su salida, la joven de 22 años realizó un live en su cuenta personal de TikTok donde rompió en llanto ante ciertas actitudes que vio por parte de algunos de sus excompañeros.

Por lo que, en una reciente entrevista con Marie Claire Harp, Haro abordó el tema y recordó que durante esa madrugada se dedicó a ver todo el material que sus seguidores le hicieron llegar.

“Ese live inició porque ese día llegué a mi casa como a las 12, 12:30 (de la madrugada) y me puse a ver redes, me puse a ver todo lo que estaba pasando. Estuve desde las 12:30 hasta las 6:30 de la mañana. Gracias a Dios, la mayoría eran mensajes de apoyo”, recordó.

Elaine Haro prefiere dejar todo lo que pasó dentro de La Casa de los Famosos México en el reality. Crédito: La Casa de los Famosos México

Posteriormente, reveló que una de las cosas que más le dolió ver fue un comentario que Mariana Botas hizo con El ‘Guana’, pues nunca se esperó que en esa conversación la mostraran como “hipócrita”.

“Mariana con ‘Guana’, de los puntos que yo le di, que se llevó a que yo era hipócrita y yo no tenía ninguna lealtad con él. Un punto donde estaba imitando como era con Aarón (Mercury), no me gustaron, me dolieron”, confesó

Elaine Haro no sintió un recibimiento “grandísimo” al reencontrarse con Mariana Botas

Posteriormente, comentó que durante su reencuentro con Mariana Botas en una de las galas de La Casa de los Famosos México no existió una gran química.

“De hecho ayer también la vi. No sentí una energía que dijera ‘wow, un recibimiento grandísimo’. Yo siempre la recordaba, nunca hablé mal de ella. Yo me quedo con eso. Y son cosas que se dan, que sí me decepcionaron un poco y las vi”, sentenció.

Elaine Haro se siente decepcionada
Elaine Haro se siente decepcionada de su excompañera por "burlas" en su contra. (Cuartoscuro)

Finalmente, concluyó que esa fue una de las principales razones por las que lloró durante su live, pues ese tipo de cosas le “dolieron” y “movieron” sus sentimientos.

