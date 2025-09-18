México

El desconocido grano con propiedades antidiabéticas que contribuye al control de la glucosa

Se trata de un alimento poco consumido, pero que brinda muchos beneficios a la salud

Por Abigail Gómez

Guardar
Este grano es ideal para
Este grano es ideal para incluir en la alimentación. (Sagarpa)

Los granos son alimentos que poseen características nutricionales que son ideales para las personas con diabetes y entre ellos destaca uno de elevado perfil nutricional pero que suele ser poco conocido.

Nos referimos al sorgo, un tipo de grano que aporta beneficios para las personas con diabetes debido a su bajo índice glucémico y a su contenido de fibra.

Esto significa que su consumo provoca una liberación más lenta y gradual de glucosa en la sangre, lo que ayuda a evitar picos en los niveles de azúcar. Además, contiene antioxidantes y compuestos fenólicos que pueden contribuir al control metabólico.

Estos factores hacen que el sorgo sea una alternativa favorable frente a otros cereales, tal como te contamos a continuación.

Este grano ayuda a regular
Este grano ayuda a regular los niveles de glucosa en la sangre. (Segob)

Cuáles son los beneficios del sorgo para los diabéticos

Como mencionamos, este grano brinda valiosos beneficios para las personas con diabetes, entre los cuales destacan los siguientes:

  • Bajo índice glucémico: provoca una liberación lenta y gradual de glucosa en la sangre, ayudando a mantener estables los niveles de azúcar.
  • Alto contenido de fibra: favorece la digestión, genera mayor saciedad y contribuye al control glucémico.
  • Presencia de antioxidantes: ayuda a combatir el estrés oxidativo, que suele ser elevado en personas con diabetes.
  • Aporte de compuestos fenólicos: estos compuestos pueden mejorar la sensibilidad a la insulina y contribuir a la regulación metabólica.
  • Libre de gluten: es apto para personas diabéticas que además tienen enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten.
Estos factores hacen del sorgo
Estos factores hacen del sorgo una opción adecuada para la alimentación de personas con diabetes, dentro de una dieta equilibrada y bajo supervisión médica. (Imagen ilustrativa infobae)

Cómo consumir sorgo para obtener sus beneficios

El sorgo puede consumirse de diversas formas para aprovechar sus beneficios nutricionales, especialmente en personas con diabetes:

  • Grano cocido: se puede hervir el sorgo y usarlo en ensaladas, sopas o como sustituto del arroz o el cuscús.
  • Harina de sorgo: se utiliza para preparar panes, tortillas, galletas y otros productos de panificación, ideal para reemplazar harinas refinadas.
  • Cereales inflados: disponibles en tiendas especializadas, pueden consumirse en el desayuno mezclados con yogur o leche.
  • Bebidas: en algunas culturas se elabora una bebida fermentada a base de sorgo, aunque para personas con diabetes es recomendable optar por versiones sin azúcar añadido.
  • Galletas y snacks integrales: existen productos elaborados con sorgo en su composición, útiles como colaciones saludables.
Con este grano se puede
Con este grano se puede elaborar una harina saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maximizar sus beneficios, es recomendable preferir el sorgo en su versión integral y combinarlo con una dieta balanceada, siguiendo siempre recomendaciones médicas o de un nutricionista.

Temas Relacionados

sorgoBienestarmexico-noticias

Más Noticias

SEP: este será el viernes en que los estudiantes de nivel básico no tendrán clases en todo el país

La fechas más reciente de suspensión de actividades académicas fue el pasado martes 16 de septiembre

SEP: este será el viernes

Peso Pluma asegura que Kenia Os es la mejor artista latina femenina, pero Tito Double P lo contradice y menciona a Belinda

Los intérpretes de corridos tumbados se enfrentaron a una difícil pregunta sobre las cantantes mexicanas

Peso Pluma asegura que Kenia

Luis Fuente regresa al club América como director deportivo femenil: así lo presentaron

El ex defensa americanista volverá a la institución, pero ahora con nuevas funciones enfocadas a fortalecer al equipo femenil

Luis Fuente regresa al club

Sheinbaum y Carney acuerdan fortalecer relación entre México y Canadá previo a revisión del T-MEC

Ambos respaldaron las inversiones recíprocas y el aumento de la cooperación en los temas de seguridad y migración

Sheinbaum y Carney acuerdan fortalecer

Cuáles son los beneficios de tomar licuado de plátano con avena después del gimnasio

Este batido es delicioso, fácil de preparar y rico en contenido proteico

Cuáles son los beneficios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los hermanos Herrera,

Quiénes son los hermanos Herrera, expolicías que pasaron del Cártel Arellano Félix a la Mayiza del Cártel de Sinaloa

Así es el esquema de La Mayiza del Cártel Sinaloa al que vincularon a Hilda Araceli Brown, diputada de Morena

Asesinan a Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde de Santiago Sochiapan y a su colaborador en Veracruz

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, enfrentará orden de aprehensión por delincuencia organizada

UIF realiza bloqueo administrativo de cuentas a Hilda Araceli Brown, sancionada por EEUU por vínculos con La Mayiza

ENTRETENIMIENTO

Peso Pluma asegura que Kenia

Peso Pluma asegura que Kenia Os es la mejor artista latina femenina, pero Tito Double P lo contradice y menciona a Belinda

Shakira aparece de sorpresa en tienda de Polanco y así fue recibida por sus fans

Adrián Uribe se confunde en su regreso a Televisa y promociona programa de TV Azteca: “Ya me salió el Pedrito Sola”

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Mar Contreras llora tras bailar en bikini por temor a funa

Marie Claire Harp revela que la abuelita de Aldo de Nigris casi llora durante su encuentro con Mariana Botas en LCDLFMX

DEPORTES

Luis Fuente regresa al club

Luis Fuente regresa al club América como director deportivo femenil: así lo presentaron

Ex rival de Canelo Álvarez podría regresar del retiro para volver a pelear

Rodrigo Huescas debuta y da asistencia con el Copenhague en Champions League

David Benavidez presume foto con Crawford tras derrota de Canelo Álvarez

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Juárez de acuerdo a la IA?