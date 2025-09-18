Crimen en la Huasteca Potosina: una herida mortal, prisión preventiva y la investigación en busca de justicia

Las autoridades detuvieron a un hombre por homicidio con arma blanca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) obtuvo la vinculación a proceso de Filemón “N”, acusado de homicidio calificado por el fallecimiento de una persona lesionada con arma blanca en la Huasteca Potosina, según informó en un comunicado oficial la entidad tras la audiencia.

La autoridad judicial determinó también que el imputado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa mientras avanza la investigación. De acuerdo con los datos proporcionados por la FGESLP, el suceso ocurrió en julio de 2025.

Según la información oficial, Filemón “N” habría provocado heridas graves a la víctima durante un altercado en la región de la Huasteca Potosina, lo que resultó en la muerte de la persona agredida. La actuación de los agentes del Ministerio Público permitió que un Juez de Control emitiera la correspondiente orden de aprehensión.

Previo a su vinculación a proceso

La detención se concretó mediante un operativo realizado por elementos de la Policía de Investigación (PDI), con base en el mandamiento judicial. Posteriormente, personal litigador de la Delegación Sexta de la FGESLP presentó la imputación ante la autoridad correspondiente.

Durante la audiencia, el Juez de Control dictó un plazo de dos meses para la investigación complementaria y ordenó que Filemón “N” permanezca en el Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Según lo que detalló la fiscalía, la determinación responde a la solicitud del ministerio público y busca evitar cualquier riesgo procesal mientras se desahogan las pruebas y testimonios necesarios para el esclarecimiento del caso.

Al cierre de la jornada judicial, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí reiteró que se mantiene el proceso legal vigente conforme a los plazos establecidos, con seguimiento a las diligencias en curso para determinar la responsabilidad penal de Filemón “N” en los hechos investigados.

Las armas blancas y su clasificación

De acuerdo con los expertos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) Coatzacoalcos. Estos instrumentos están compuestos por una hoja de metal, presentan una estructura plana y pueden causar lesiones diversas dependiendo de su tipo y modalidad de uso.

Según la información difundida por la UPAV, las armas blancas se subdividen en varias categorías principales. Las armas punzantes, que producen desgarros irregulares cuando penetran en tejido humano.

Entre los ejemplos se encuentran el picahielos, las agujas o los alfileres. Este tipo de objetos se caracteriza por su forma alargada y terminación en punta, lo que facilita su capacidad para atravesar estructuras.

La UPAV Coatzacoalcos distingue también los instrumentos cortantes, diseñados originalmente para dividir materiales mediante filo. Entre los principales se encuentran la navaja, el cuchillo, el machete, el bisturí y fragmentos de vidrio. Su poder lesivo deriva de la precisión y longitud de su hoja.

Por otra parte, las armas punzo-cortantes combinan una punta con un filo activo, lo que permite tanto penetrar como realizar incisiones profundas de gran extensión. Estas piezas, que suelen incluir una empuñadura, son reconocidas por causar heridas largas y de rápida penetración.

Además, la institución identifica las armas contundentes, cuyo impacto genera lesiones de gran extensión sin cortes, como ocurre con macanas, tubos, bates, ladrillos y martillos. Tienen superficie de ataque roma, peso considerable y una estructura rígida capaz de causar fracturas o traumatismos craneales. La descripción técnica puntualiza que estos objetos no presentan bordes agudos.

En la clasificación se incluyen también las armas punzo-contundentes, que suman punta cortante y bordes romos. Su peso y diseño producen heridas irregulares y profundas al contacto con la piel. Ejemplos de esta variedad incluyen los martillos, los picos y las lanzas, los cuales deforman y dañan el tejido por compresión y penetración simultáneas.

Finalmente, las armas corto-contundentes presumen una hoja metálica de bordes romos que genera lesiones graves tanto al separar la piel como al impactar con fuerza variable. Hachas, piezas de muelles automotrices, láminas y machetes integran esta categoría, con la capacidad de provocar daños amplios dependiendo del ángulo y energía involucrados en el golpe.

Según la UPAV Coatzacoalcos, conocer esto facilita a los especialistas forenses distinguir patrones de lesiones en víctimas, así como determinar el instrumento utilizado en la escena del crimen.