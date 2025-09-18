México

Clima en Santiago Ixcuintla: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, pueda haber altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y revisar el pronóstico del clima para este jueves 18 de septiembre en Santiago Ixcuintla.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 33 grados, la previsión de lluvia será del 72%, con una nubosidad del 64%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 10.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento serán de 15 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Santiago Ixcuintla (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla es una ciudad del estado de Nayarit caracterizada por tener un clima cálido húmedo que provoca una temporada de precipitaciones muy marcada entre junio y octubre, siendo julio y agosto los meses donde hay más días lluviosos.

En dicha localidad, los meses de mayo a octubre son los más calurosos, siendo junio el mes en el que se registran las temperaturas más altas con un promedio de 34 grados en el día y 24 grados por las noches.

La temporada más fresca se da en el invierno, de diciembre a febrero, cuando el termómetro asciende hasta los 31 grados y mínimas de 15 grados por las noches.

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden hallar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático la nación sufrirá en un futuro un decrecimiento de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaSantiago IxcuintlaNayaritmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

ParaNorman, película de los creadores de ‘Coraline’, arranca preventa de boletos para su reestreno en cines de México

La cinta de stop motion fue nominada al Premio Oscar en el año 2013 en la categoría de ‘Mejor Película Animada’

ParaNorman, película de los creadores

TicketMaster explica aumento en sus cargos y usuarios piden intervención de Profeco: la institución no puede hacer nada

La empresa asegura que el incremento en los cargos por servicio busca mejorar la tecnología y la seguridad, aunque los seguidores de la música no están convencidos y piden mayor transparencia en los cobros

TicketMaster explica aumento en sus

FEMSA nombra a José Antonio Fernández Garza-Lagüera como su nuevo director general

La evaluación consideró aspectos como visión estratégica, trayectoria y experiencia en la gestión de talento

FEMSA nombra a José Antonio

Esta es la razón por la que el amparo de “Andy” López Beltrán no presenta firma de supuesto abogado

Hijos de AMLO acusan “campaña de desprestigio” ante la noticia que ha acaparado la conversación en X

Esta es la razón por

Clima en Mazatlán: la previsión meteorológica para este 18 de septiembre

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mazatlán: la previsión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al narco: aseguran cargamento

Golpe al narco: aseguran cargamento millonario de fentanilo en Sonora oculto en la placa de un auto

Fiscal general de EEUU afirma que recibieron la custodia de Caro Quintero por “orden del presidente Trump”

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

¿Quiénes serían los narcotraficantes más poderosos después del Mencho?

Caen cuatro presuntos miembros del CJNG en La Marquesa, Edomex: les fueron asegurados autos de alta gama robados

ENTRETENIMIENTO

ParaNorman, película de los creadores

ParaNorman, película de los creadores de ‘Coraline’, arranca preventa de boletos para su reestreno en cines de México

TicketMaster explica aumento en sus cargos y usuarios piden intervención de Profeco: la institución no puede hacer nada

Alfredo Adame estalla contra Ricardo Pérez, novio de Susana Zabaleta, y La Cotorrisa: “Son unos nacos”

Miranda Cosgrove sorprende a la audiencia de Netflix México con esta película romántica

Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, se une a La Granja VIP tras supuesto rechazo de La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Papá de David Benavidez reacciona

Papá de David Benavidez reacciona a la derrota de Canelo Álvarez frente a Crawford: “Quedé muy sorprendido”

Chivas vs Tigres: así quedó la cancha del Estadio Akron tras fuerte tormenta que aplazó el partido

Cruz Azul vs Juárez: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Olímpico Universitario

Selección mexicana femenil jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: cuándo y contra quién será el partido amistoso

Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS