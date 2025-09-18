Asesinan a Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde de Santiago Sochiapan y a su colaborador en Veracruz

Foto: RRSS

Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde de Santiago Sochiapan en Veracruz, fue localizado sin vida junto a uno de sus colaboradores la tarde de este miércoles en un tramo carretero del municipio.

De acuerdo con los reportes, el exedil fue asesinado en un ataque armado cuando se encontraba al interior de su negocio de bloques, ubicado en el tramo que comunica a la carretera federal Tuxtepec-Palomares.

En el sitio también se encontraba su colaborador, identificado con las siglas J.P.M., quien también falleció a causa de las heridas causadas por los proyectiles de arma de fuego.

Reportes indican que los sujetos armados acudieron al sitio y les dispararon en más de una docena de veces, para posteriormente huir del sitio.

Los cuerpos de ambos hombres fueron localizados a un costado de la carretera, por lo que de inmediato acudieron al sitio elementos de seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las investigaciones correspondientes.

*Información en desarrollo...