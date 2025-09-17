Tren Ligero se encuentra varado por las lluvias, autoridades ofrecen servicio provisional

Tren Ligero suspende servicio, autoridades ofrecen servicio provisional. Crédito: x.com/@STECDMX

El Servicio de Transportes Eléctricos de la CDMX reportó esta tarde la suspensión parcial del servicio del Tren Ligero debido a la acumulación de agua cerca de la estación Huichapan; por lo que implementaron servicio provisional solo entre Las Torres y Estadio Azteca, mientras continúan las labores de los equipos de emergencia Tlaloque.

La afectación mantiene cerradas las estaciones entre Huichapan y Las Torres, con cuadrillas trabajando en la zona para restablecer la circulación. Desde la dependencia capitalina se pidió a usuarios mantenerse informados ante posibles actualizaciones.

Servicio reducido, cuadrillas especializadas y trabajos urgentes marcan la jornada para miles de usuarios de este medio de transporte fundamental en el sur de la Ciudad de México.

Alerta Roja

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó la Alerta Roja debido a la persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo esta noche en las demarcaciones Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. El pronóstico indica precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros y presencia de granizo en estas zonas, con mayor riesgo entre las 19:05 y 22:00 horas de este martes 16 de septiembre.

Simultáneamente, se mantiene Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, donde se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo.

Autoridades recomiendan a la población portar paraguas o impermeable, mantener limpias las coladeras, retirar objetos que puedan caer al exterior, y evitar circular por zonas inundadas. Se exhorta a no subir a azoteas, alejarse de postes y cables y conducir con precaución por posibles obstáculos en las vías.

En caso de emergencia, los números disponibles son 911, Locatel 555 658 1111 y SGIRPC 555 683 2222. Se pide seguir información oficial en redes sociales y el sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

La importancia del Tren Ligero de la Ciudad de México se debe a que es un sistema de transporte eléctrico que conecta la zona sur de la capital, desde Taxqueña hasta Xochimilco.

Opera sobre una vía exclusiva y recorre aproximadamente 13 kilómetros con 18 estaciones. Brinda servicio a diversas colonias y facilita el acceso a sitios turísticos, como el centro histórico de Xochimilco.

Funciona con trenes articulados y tarifas accesibles, siendo una alternativa de movilidad para miles de usuarios diarios. El sistema es administrado por el Servicio de Transportes Eléctricos y tiene conexión con la Línea 2 del Metro en la terminal Taxqueña.