Tras el enfrentamiento entre Shiky y Aldo de Nigris, Dalílah Polanco asegura que por ella se creó ‘cuarto noche’

Shiky y Aldo de Nigris protagonizaron un tenso momento después de la dinámica de ‘Congelados’ en La Casa de los Famosos México.

La noche del 16 de septiembre, el sobrino de Poncho de Nigris recibió la inesperada visita de Leticia Guajardo, su abuela materna, quien es conocida en redes sociales como ‘Doña Alegría’.

El creador de contenido no pudo evitar romper en llanto ante la salida de su abuela, por lo que sus compañeros de equipo hicieron un círculo con las manos al que se unieron Shiky, Dalílah Polanco y El ‘Guana’, lo que desató un breve enfrentamiento.

Shiky está en desacuerdo con la actitud del 'cuarto noche' en La Casa de los Famosos México. Crédito: ViX

Por su parte, Shiky argumentó que no le gustó sentirse excluido, pues compartía la felicidad que sentía el regiomontano al ver a uno de sus familiares, por lo que los integrantes del ‘team noche’ ofrecieron una disculpa.

Dalílah Polanco asegura que por ella se creó el ‘cuarto noche’

Pese a que los habitantes intentaron no agrandar la confrontación, cada ‘team’ abordó el tema con sus compañeros. Por su parte, Dalílah Polanco y ‘Guana’ hicieron notar su molestia ante la decisión de separarse por equipos.

Cabe recordar que tras la salida de Elaine Haro, ‘team noche’ expresó que se habían quedado los originales, por lo que Polanco y ‘Guana’ señalaron que Aldo de Nigris no es “original”.

“En todo caso qué, Aldo era de día, y soy original de noche”, señaló la actriz, a lo que el comediante agregó: “Yo también, yo soy parte de los originales”.

Posteriormente, la también conductora aseguró que la creación del ‘team noche’ fue por ella: “Yo fui la culpable de la creación de la noche”.

Sin embargo, dejo claro que pese a la decisión que han tomado sus compañeros de seguir jugando por cuartos aunque duermen en la misma habitación, ninguno de ellos es malo, solo son personas que no empatizan con todos.

“No hay buenos ni malos, hay personas, hay gente que empatiza con... y hay quienes empatizan contigo. Esta cañón, bueno, ya saldremos de aquí y ya lo sabremos, no nos funen, sean amables porque no sabemos lo que está pasando, no tenemos ni idea", sentenció.

Dalilah Polanco aseguró que por ella se creó el 'cuarto noche'. (La Casa de los Famosos México, Facebook)

Shiky no se arrepiente de ninguna de sus acciones en La Casa de los Famosos México

Pese a desconocer el escenario que se vive en el exterior, Shiky aseguró que cuando salga del reality show no negará lo vivido adentro, pues reconoce que fueron las emociones del momento.

“No voy a poder negar nada, porque es como me sentía en mis ratos buenos y los no tan buenos, porque aquí he tenido momentos en los que me he reído mucho, pero no me he reído como yo me río”, concluyó.