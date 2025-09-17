México

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

La conductora fue sorprendida en el set del programa matutino

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Galilea es conductora de "Hoy"
Galilea es conductora de "Hoy" y de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

La inesperada irrupción de Galilea Montijo durante una cápsula sobre ajolotes en el programa Hoy generó un momento de confusión y espontaneidad en el set. Mientras Arath de la Torre y Andrea Legarreta conversaban con un experto invitado acerca de estos emblemáticos anfibios mexicanos, se escucharon gritos y exclamaciones provenientes de Galilea, quien se encontraba detrás de cámaras.

Andrea Legarreta comentó entonces que “La Gali es fan de los ajolotes y está extasiada”, invitándola a unirse al segmento para observar de cerca a los animales. Al ingresar al cuadro, Galilea Montijo bloqueó accidentalmente la vista de las cámaras y expresó su entusiasmo con la frase “Véanlo, güey, qué bonito”.

En ese instante, Galilea se percató de la situación y preguntó:

La conductora no sabía que ya estaban en vivo crédito: Hoy

“¿Estamos al aire?”. La respuesta de Raúl Araiza no tardó en llegar, con un tono de reproche: “Sí. Estás grite y grite y te estoy diciendo”. Sorprendida por la situación, Galilea Montijo optó por retirarse rápidamente del encuadre.

El momento se volvió viral en las redes sociales y los internautas comentaron todo tipo de reacciones.

¿Por qué el ajolote es un animal emblema para los mexicanos?

El ajolote es emblema de
El ajolote es emblema de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajolote, conocido científicamente como Ambystoma mexicanum, es un anfibio endémico de los sistemas lacustres del Valle de México, especialmente de Xochimilco. Su importancia como emblema nacional radica en varios factores históricos, culturales y biológicos.

En la cosmovisión mexica, el ajolote está vinculado a la mitología. Se le asocia con el dios Xólotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, quien se transformó en este animal para escapar de la muerte. Esta relación mítica lo ha identificado como símbolo de transformación y resiliencia, características valiosas en la identidad mexicana.

El ajolote es también un referente biológico singular. Posee la capacidad de regenerar extremidades, corazón y partes del cerebro, lo que lo convierte en objeto de estudio científico internacional. Esta característica de adaptación y supervivencia se percibe como una metáfora de la capacidad de los mexicanos para sobreponerse a las adversidades.

Actualmente, el ajolote se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la urbanización, la contaminación y la introducción de especies invasoras en su hábitat natural. A pesar de esta situación, su imagen se ha popularizado y convertido en un referente de la biodiversidad mexicana. Aparece en billetes, campañas medioambientales y productos culturales que buscan fomentar la conciencia sobre la conservación.

Temas Relacionados

Galilea MontijoPrograma Hoymexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Habrá recortes a las pensiones del IMSS y del ISSSTE?, esto sabemos

La sostenibilidad del sistema se enfrenta a un doble desafío: el envejecimiento de la población y la necesidad de actualizar periódicamente los montos para garantizar un ingreso digno a los adultos mayores

¿Habrá recortes a las pensiones

Valor de cierre del euro en México este 17 de septiembre de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

El peso mantiene su buena racha frente al dólar al cierre del 17 de septiembre

Pese a la recuperación del billete verde, la moneda nacional llega a mitad de semana lejos de la barrera de los 19 pesos por unidad de dólar

El peso mantiene su buena

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

La intérprete de “Lo busqué” aseguró sentir empatía ante los comentarios negativos que recibe Pepe Aguilar y sus hijos

Ana Bárbara defiende a la

Popocatépetl registró 59 exhalaciones y 462 minutos de tremor este miércoles 17 de septiembre

La actividad del Popocatépetl genera inquietud entre habitantes de comunidades cercanas en Morelos, Puebla y el Estado de México, debido a que se trata de un volcán activo catalogado entre los de mayor riesgo a nivel nacional

Popocatépetl registró 59 exhalaciones y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arsenal incautado: vinculan a proceso

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

ENTRETENIMIENTO

Ana Bárbara defiende a la

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

Humilde emprendimiento de Carlos Bonavides genera críticas y preocupación por su futuro

DEPORTES

Pumas gana demanda a Dani

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”