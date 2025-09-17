Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

Galilea es conductora de "Hoy" y de La casa de los famosos. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

La inesperada irrupción de Galilea Montijo durante una cápsula sobre ajolotes en el programa Hoy generó un momento de confusión y espontaneidad en el set. Mientras Arath de la Torre y Andrea Legarreta conversaban con un experto invitado acerca de estos emblemáticos anfibios mexicanos, se escucharon gritos y exclamaciones provenientes de Galilea, quien se encontraba detrás de cámaras.

Andrea Legarreta comentó entonces que “La Gali es fan de los ajolotes y está extasiada”, invitándola a unirse al segmento para observar de cerca a los animales. Al ingresar al cuadro, Galilea Montijo bloqueó accidentalmente la vista de las cámaras y expresó su entusiasmo con la frase “Véanlo, güey, qué bonito”.

En ese instante, Galilea se percató de la situación y preguntó:

La conductora no sabía que ya estaban en vivo crédito: Hoy

“¿Estamos al aire?”. La respuesta de Raúl Araiza no tardó en llegar, con un tono de reproche: “Sí. Estás grite y grite y te estoy diciendo”. Sorprendida por la situación, Galilea Montijo optó por retirarse rápidamente del encuadre.

El momento se volvió viral en las redes sociales y los internautas comentaron todo tipo de reacciones.

¿Por qué el ajolote es un animal emblema para los mexicanos?

El ajolote es emblema de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajolote, conocido científicamente como Ambystoma mexicanum, es un anfibio endémico de los sistemas lacustres del Valle de México, especialmente de Xochimilco. Su importancia como emblema nacional radica en varios factores históricos, culturales y biológicos.

En la cosmovisión mexica, el ajolote está vinculado a la mitología. Se le asocia con el dios Xólotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl, quien se transformó en este animal para escapar de la muerte. Esta relación mítica lo ha identificado como símbolo de transformación y resiliencia, características valiosas en la identidad mexicana.

El ajolote es también un referente biológico singular. Posee la capacidad de regenerar extremidades, corazón y partes del cerebro, lo que lo convierte en objeto de estudio científico internacional. Esta característica de adaptación y supervivencia se percibe como una metáfora de la capacidad de los mexicanos para sobreponerse a las adversidades.

Actualmente, el ajolote se encuentra en peligro crítico de extinción debido a la urbanización, la contaminación y la introducción de especies invasoras en su hábitat natural. A pesar de esta situación, su imagen se ha popularizado y convertido en un referente de la biodiversidad mexicana. Aparece en billetes, campañas medioambientales y productos culturales que buscan fomentar la conciencia sobre la conservación.