PRI califica el huachicol fiscal como el “robo más grande” en la historia de México y responsabiliza a la administración de AMLO

El líder del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, en una fotografía de archivo de febrero de 2025. (Crédito: X | @alitomorenoc)

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, denunció este miércoles la existencia de un esquema de “huachicol fiscal” que, según él, ha generado un daño al erario superior a 550 mil millones de pesos durante la administración de Morena. Las declaraciones se dieron durante una conferencia de prensa en la que participaron senadores priistas en el Senado de la República.

Moreno señaló que no se trata de casos aislados de funcionarios corruptos, sino de “una estructura sistemática orquestada desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia”. De acuerdo con el dirigente, el entramado buscaba desviar recursos públicos, financiar campañas políticas, extorsionar y “consolidar un pacto con el crimen organizado”.

En su intervención, el líder tricolor afirmó que el esquema de corrupción involucra a funcionarios que cometieron actos graves y permitieron delitos para proteger a organizaciones delictivas. Destacó que ya hay personas detenidas vinculadas a la red, pero subrayó que es necesario identificar a los principales responsables de este presunto fraude.

“No estamos ante un simple hecho de funcionarios corruptos como quiere hacer parecer el gobierno, no. Esto es algo sistemático, orquestado, construido desde 2018. Cuando López Obrador era presidente diseñaron este entramado no sólo para robarse el dinero del pueblo de México, sino para sellar el pacto con el crimen organizado”, aseguró.

El dirigente también hizo referencia a hechos violentos asociados al caso, incluyendo la ejecución de siete marinos, que, según él, fueron asesinados en el contexto de la operación de esta red de corrupción. Moreno calificó estas acciones como daños significativos a la paz, seguridad e integridad de la población mexicana.

Las declaraciones del dirigente del PRI se dieron esta tarde, durante una conferencia de prensa en el Senado de la República. (Crédito: Senado de la República | Captura de pantalla)

Además, Moreno criticó el uso de instituciones como la Armada de México, consideradas orgullo del país, argumentando que se buscó implicar a unos pocos para eludir la responsabilidad de los niveles más altos del gobierno. Según expuso, estas acciones reflejan un esquema deliberado que compromete tanto recursos públicos como la estabilidad institucional del país.

El líder priista enfatizó que la denuncia es parte de un esfuerzo para visibilizar la magnitud del fraude fiscal y que se debe llegar hasta los responsables mayores, a quienes definió como el “cártel del gobierno de Morena”.

Moreno reiteró que el daño económico y social de esta red no sólo afecta al erario, sino que también genera un impacto directo en la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. Señaló que los recursos desviados habrían sido empleados para fines políticos y que la falta de sanciones a los principales responsables contribuye a la impunidad.