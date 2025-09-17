Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 17 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 17 de septiembre

El ciclón tropical Mario frente a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California; así como vientos fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de dicha península. Debido a que Mario se desplazará hacia el noroeste e ingresará a una zona de temperaturas del mar menos favorables, se prevé un rápido debilitamiento del sistema, al final del día.El monzón mexicano aunado a divergencia, generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Por otro lado, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste de la República Mexicana.Un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica y con el paso de la onda tropical núm. 32, que se desplazará sobre el occidente del territorio nacional y que se asocia con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de su eje, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país. Se prevé que al final del día, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico absorba a la onda tropical núm. 32.Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, interactuarán con la aproximación de una nueva onda tropical (núm. 33) a las costas de Quintana Roo, por lo que se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Martes 16 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Tabasco (centro y sur) y Chiapas (norte y este. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costa occidental de la Península de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

