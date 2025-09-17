México

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 17 de septiembre

Revisar el clima puede salvar a las personas de mojarse en la lluvia o estar cargando un paraguas de forma innecesaria

Por Infobae Noticias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 17 de septiembre

El ciclón tropical Mario frente a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en la península de Baja California; así como vientos fuertes y oleaje elevado en la costa occidental de dicha península. Debido a que Mario se desplazará hacia el noroeste e ingresará a una zona de temperaturas del mar menos favorables, se prevé un rápido debilitamiento del sistema, al final del día.El monzón mexicano aunado a divergencia, generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Por otro lado, el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, originará chubascos y lluvias fuertes en el noreste de la República Mexicana.Un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica y con el paso de la onda tropical núm. 32, que se desplazará sobre el occidente del territorio nacional y que se asocia con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de su eje, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del sur del país. Se prevé que al final del día, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico absorba a la onda tropical núm. 32.Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, interactuarán con la aproximación de una nueva onda tropical (núm. 33) a las costas de Quintana Roo, por lo que se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Martes 16 de septiembre:

ARCHIVO - Las lluvias puedes
ARCHIVO - Las lluvias puedes generar inundaciones y el reblandecimiento de la tierra (AP/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y este), Tabasco (centro y sur) y Chiapas (norte y este. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora y Oaxaca (Istmo de Tehuantepec). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costa occidental de la Península de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Realizarán actividades conmemorativas sobre el sismo de 1985 en Tlatelolco ¿De qué tratarán?

Vecinos y organizadores buscan mantener viva la memoria histórica de uno de los más grandes desastres en México, el cuál dejó a miles de damnificados y víctimas mortales

Realizarán actividades conmemorativas sobre el

Reportan muerte del conductor de la pipa que explotó en Iztapalapa, cifra de fallecidos sube a 19

Al momento 32 personas permanecen hospitalizadas

Reportan muerte del conductor de

Beca Rita Cetina 2025: Cómo registrar a otro hijo para el beneficio, paso a paso

El monto asignado por familia inicia en mil 900 pesos bimestrales

Beca Rita Cetina 2025: Cómo

La Casa de los Famosos México en vivo: este miércoles 17 de septiembre

Sigue al momento todos los encuentros, alianzas y novedades sobre el reality más viral de México

La Casa de los Famosos

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris del 16 de septiembre

El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Pronósticos: todos los resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ordenan detención de líder de

Ordenan detención de líder de la Unión Sindicatos, ligada a “La Chokiza”

Sindicatos, la Familia Michoacana y Los Mayas: los grupos ligados a “El Memo”, presunto líder delictivo en Edomex

Quién es Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit con presuntos vínculos con el CJNG

Detienen a mexicano con más de un millón de pesos en heroína oculta en un auto en la frontera

Sustituyen al general que reveló la orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena

ENTRETENIMIENTO

Abelito manda romántico mensaje a

Abelito manda romántico mensaje a su novia y le agradece apoyo en La Casa de los Famosos México: “El amor de mi vida”

Miss Sonora niega envidia hacia Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo: “Por dignidad”

¿No sabes que ver? Aquí está el ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

Ranking Spotify en México: top 10 de los podcasts más escuchados

Fans mexicanos recuerdan a Robert Redford tras su muerte con esta popular película nominada al Oscar

DEPORTES

Diablos Rojos de México anuncia

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta

Terence Crawford explica si habrá revancha con Canelo Álvarez tras arrebatarle sus títulos en los supermedianos

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica