Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben 3 mil pesos hoy el miércoles 17 de septiembre?

Conoce el calendario de pagos, cómo consultar tu saldo y las consideraciones importantes para recibir este apoyo económico

Por Lorna Huitrón

La Pensión Mujeres Bienestar, uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, continúa este miércoles 17 de septiembre de 2025 con la entrega de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Se trata del quinto depósito del año, que tiene como objetivo respaldar económicamente a mujeres de entre 60 y 64 años, especialmente a aquellas en situación de vulnerabilidad.

Impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el programa busca garantizar que las beneficiarias cuenten con un ingreso que contribuya a su autonomía económica, reconociendo además la carga histórica de trabajo doméstico y de cuidado que recae sobre las mujeres, muchas veces no remunerado ni valorado.

Cada beneficiaria recibe 3 mil pesos bimestrales directamente en su Tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite disponer de los recursos de manera segura y cómoda, ya sea mediante cajeros automáticos o terminales bancarias para compras.

Beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar recibirán este miércoles 17 de septiembre su quinto depósito bimestral de 3 mil pesos, apoyando la autonomía económica de mujeres de 60 a 64 años en situación de vulnerabilidad

¿Quiénes cobran hoy miércoles 17 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, hoy corresponde a las beneficiarias cuya CURP inicia con las letras N, Ñ y O. Este calendario alfabético ha sido implementado por la Secretaría del Bienestar, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y transparente, evitando aglomeraciones y retrasos en la dispersión de recursos.

Durante este bimestre, los pagos se realizan siguiendo el siguiente esquema de fechas:

  • Miércoles 17 de septiembre: N, Ñ, O
  • Jueves 18 de septiembre: P, Q
  • Viernes 19 de septiembre: R

La Secretaría del Bienestar recomienda a las beneficiarias consultar su saldo mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar o directamente en los cajeros automáticos, asegurando que los recursos permanezcan seguros hasta que decidan retirarlos.

Consideraciones importantes para las beneficiarias

Es relevante señalar que aquellas mujeres que se registraron durante agosto de 2025 aún no recibirán este depósito, ya que la entrega de tarjetas continúa en proceso. Una vez que cumplan 65 años, serán automáticamente incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga un monto bimestral de 6 mil 200 pesos, el doble del apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar.

El programa reafirma el compromiso del Gobierno de México con las mujeres adultas mayores, ofreciendo un apoyo económico directo que contribuye a mejorar su bienestar, autonomía y seguridad financiera.

Además, forma parte de una estrategia más amplia para combatir la desigualdad histórica de género, considerando que muchas mujeres aún enfrentan brechas salariales y menor participación en el mercado laboral.

Hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025, las beneficiarias cuya CURP comienza con N, Ñ u O deben acudir a su banco o consultar su saldo en la app del Banco del Bienestar para recibir su depósito de 3 mil pesos, garantizando así que este recurso llegue de manera segura y puntual a quienes más lo necesitan.

