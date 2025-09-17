México

El peso mantiene su buena racha frente al dólar al cierre del 17 de septiembre

Pese a la recuperación del billete verde, la moneda nacional llega a mitad de semana lejos de la barrera de los 19 pesos por unidad de dólar

Por Omar López

Guardar
La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 18,31 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,1% frente al valor de la jornada previa, cuando finalizó con 18,29 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 1,56%, de manera que en términos interanuales aún acumula un descenso del 6,11%.

“El dólar se fortaleció tras los comentarios de Jerome Powell en la rueda de prensa, los cuales moderaron las expectativas de los inversores sobre la política monetaria de la FED hacia el cierre del año”, se lee en el análisis de cierre del Grupo Financiero Monex.

El FOMC redujo en 25 puntos básicos el rango objetivo de la tasa de fondos federales, ubicándolo entre 4,00% y 4,25%, medida que coincidió con lo esperado por el mercado. Esta decisión marcó el momento más destacado dentro de la agenda diaria.

Si confrontamos el dato con fechas pasadas, puso el fin a ocho jornadas de tendencia. En los pasados siete días la volatilidad fue de 4,07%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (11,24%), de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo previsible recientemente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 17 de septiembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 17 de septiembre con baja de 0,81%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El indicador de referencia de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Minuto a minuto del reality show del momento

La Casa de los Famosos

¿Habrá recortes a las pensiones del IMSS y del ISSSTE?, esto sabemos

La sostenibilidad del sistema se enfrenta a un doble desafío: el envejecimiento de la población y la necesidad de actualizar periódicamente los montos para garantizar un ingreso digno a los adultos mayores

¿Habrá recortes a las pensiones

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

La conductora fue sorprendida en el set del programa matutino

Regañan a Galilea Montijo por
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arsenal incautado: vinculan a proceso

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

DEPORTES

Pumas gana demanda a Dani

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”