México Deportes

La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

El “Dinamita” consideró que la esquina del tapatío debió ajustar durante el combate

Por César Márquez

Guardar
Juan Manuel Márquez opinó sobre
Juan Manuel Márquez opinó sobre la derrota de Canelo Álvarez sobre Terence Crawford (Instagram/@jmmarquezof | Joe Camporeale-Imagn Images vía REUTERS)

La contundente derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Bud Crawford dejó múltiples opiniones al respecto, pues Juan Manuel “Dinamita” Márquez, voz autorizada en este deporte, expresó su sentir.

El oriundo de Guadalajara perdió el pasado 13 de mayo en Las Vegas, de manera unánime luego de que los jueces dieran como resultados en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Ahora, su era como monarca absoluto de las 168 libras terminó después de años de dominio.

Juan Manuel Márquez opina sobre la derrota de Canelo ante Crawford

Durante una edición del canal BLCK MNKY TV, Juan Manuel Márquez aseguró que vio limitado a Canelo Álvarez durante algunos rounds, además, añadió que la esquina del tapatío no tuvo una estrategia ya que nunca ajustaron.

“Yo creo que sin temor a equivocarme, con todo respeto, (vio a Canelo) limitado en algunos episodios. Limitado y no tenía ninguna estrategia, y también parte de la esquina de no mandarlo a hacer otro tipo de cambio” declaró.

Además, agregó que la esquina debe tener un plan B en caso de que no vayan saliendo las cosas, en este caso, los golpes de poder.

“Si no le funcionan los golpes de poder, si no funciona lo que estás haciendo, cuando no le mandan a hacer una estrategia (diferente), no tiene un plan B y eso es un problema. No hay un plan B, creo que la esquina tiene que ver en ese sentido, pero bueno”, señaló el ex campeón del mundo.

Cabe indicar que a pesar de que Juan Manuel siempre ha expresado fuertes cuestionamientos hacia la trayectoria de Saúl Álvarez, en diversas ocasiones también ha reconocido sus aptitudes como boxeador.

Sep 13, 2025; Las Vegas,
Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) react after their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras perder ante Crawford?

Tras el reciente combate, el futuro inmediato del campeón mexicano continúa sin definirse. A pesar de los rumores, el propio tapatío ha dejado claro al término de la pelea que aprovechará este periodo para compartir tiempo con su familia lejos del cuadrilátero. El desenlace de la velada también reforzó la idea de una pausa en su carrera competitiva, manteniendo en suspenso las expectativas entre fanáticos y analistas.

Sep 13, 2025; Las Vegas,
Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Desde su consagración como campeón indiscutido de los supermedianos en 2021, tras unificar los cuatro cinturones principales, el boxeador jalisciense ha sostenido su liderazgo en esta división. Diversos especialistas coinciden en que lo más plausible es una revancha frente a Crawford, rival que representa un desafiante reto y una oportunidad para reafirmar su supremacía. Simultáneamente, crecen las voces que proponen un enfrentamiento con Benavidez, considerando que un duelo con este nombre consolidaría el legado del mexicano y cumpliría las expectativas de quienes anhelan una conclusión memorable para su trayectoria.

Temas Relacionados

Juan Manuel MárquezCanelo ÁlvarezSaúl Canelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezBoxeoTerence CrawfordCrawfordmexico-deportes

Más Noticias

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica

La federación mantiene al técnico mexicano tras empates en eliminatorias y exige reacción inmediata en la próxima Fecha FIFA

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado

Canelo Álvarez baja lugares entre los mejores libra por libra y David Benavidez lo rebasa

El tapatío no solamente perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras, sino también posiciones dentro del top 10 de mejores boxeadores

Canelo Álvarez baja lugares entre

“Te amamos con toda el alma”, hijo de André Marín le dedica unas palabras a un año de su fallecimiento

En su aniversario luctuoso del periodista deportivo, su hijo compartió un mensaje íntimo en redes sociales que destaca el legado familiar

“Te amamos con toda el

Checo Pérez dedica mensaje de admiración a Canelo Álvarez tras perder ante Terence Crawford

El piloto de Cadillac reconoció la manera en la que Saúl Álvarez encaró la derrota

Checo Pérez dedica mensaje de

¿Cómo quedará el partido pendiente entre las Chivas y los Tigres de la jornada 1 de acuerdo a la IA?

Guadalajara llega fortalecido tras vencer al América y los universitarios sin su goleador, todo esto influiría en el marcador final

¿Cómo quedará el partido pendiente
MÁS NOTICIAS

NARCO

Natanael Cano, Gerardo Ortiz y

Natanael Cano, Gerardo Ortiz y Jenni Rivera: los cantantes que se han presentado ante narcotraficantes

Fiscalía del Edomex da de baja a dos funcionarias ligadas con “El Choko”: investigan a otros servidores

Investigan si cuerpos localizados en Tijuana serían de dos agentes de la Guardia Nacional reportados como desaparecidos

Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Quién es “El Ruso”, líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece una recompensa de 5 mdd

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Xava Drago, voz

Viuda de Xava Drago, voz de Coda, denuncia amenazas de muerte por herencia del cantante

Estos son los precios para Tyler, The Creator, en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Productores se pelean por Abelito y Ninel Conde para estelarizar obras de teatro tras La Casa de los Famosos México

Mercurio reprograma conciertos tras cancelación de dos presentaciones en Monterrey: estas serán las nuevas fechas

Tras escándalos de ‘Emilia Pérez’, Karla Sofía Gascón volverá a la pantalla con una película cómica

DEPORTES

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado

Miguel “Piojo” Herrera es respaldado por la federación de Costa Rica

Canelo Álvarez baja lugares entre los mejores libra por libra y David Benavidez lo rebasa

“Te amamos con toda el alma”, hijo de André Marín le dedica unas palabras a un año de su fallecimiento

Checo Pérez dedica mensaje de admiración a Canelo Álvarez tras perder ante Terence Crawford

¿Cómo quedará el partido pendiente entre las Chivas y los Tigres de la jornada 1 de acuerdo a la IA?