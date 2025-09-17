La opinión de Juan Manuel Márquez sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford: “La esquina tiene que ver”

Juan Manuel Márquez opinó sobre la derrota de Canelo Álvarez sobre Terence Crawford (Instagram/@jmmarquezof | Joe Camporeale-Imagn Images vía REUTERS)

La contundente derrota de Saúl Canelo Álvarez ante Terence Bud Crawford dejó múltiples opiniones al respecto, pues Juan Manuel “Dinamita” Márquez, voz autorizada en este deporte, expresó su sentir.

El oriundo de Guadalajara perdió el pasado 13 de mayo en Las Vegas, de manera unánime luego de que los jueces dieran como resultados en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113. Ahora, su era como monarca absoluto de las 168 libras terminó después de años de dominio.

Juan Manuel Márquez opina sobre la derrota de Canelo ante Crawford

Durante una edición del canal BLCK MNKY TV, Juan Manuel Márquez aseguró que vio limitado a Canelo Álvarez durante algunos rounds, además, añadió que la esquina del tapatío no tuvo una estrategia ya que nunca ajustaron.

“Yo creo que sin temor a equivocarme, con todo respeto, (vio a Canelo) limitado en algunos episodios. Limitado y no tenía ninguna estrategia, y también parte de la esquina de no mandarlo a hacer otro tipo de cambio” declaró.

Además, agregó que la esquina debe tener un plan B en caso de que no vayan saliendo las cosas, en este caso, los golpes de poder.

“Si no le funcionan los golpes de poder, si no funciona lo que estás haciendo, cuando no le mandan a hacer una estrategia (diferente), no tiene un plan B y eso es un problema. No hay un plan B, creo que la esquina tiene que ver en ese sentido, pero bueno”, señaló el ex campeón del mundo.

Cabe indicar que a pesar de que Juan Manuel siempre ha expresado fuertes cuestionamientos hacia la trayectoria de Saúl Álvarez, en diversas ocasiones también ha reconocido sus aptitudes como boxeador.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) react after their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY

¿Qué sigue para Canelo Álvarez tras perder ante Crawford?

Tras el reciente combate, el futuro inmediato del campeón mexicano continúa sin definirse. A pesar de los rumores, el propio tapatío ha dejado claro al término de la pelea que aprovechará este periodo para compartir tiempo con su familia lejos del cuadrilátero. El desenlace de la velada también reforzó la idea de una pausa en su carrera competitiva, manteniendo en suspenso las expectativas entre fanáticos y analistas.

Sep 13, 2025; Las Vegas, Nevada, USA; Canelo Alvarez (black/gold trunks) and Terence Crawford (black/red trunks) box during their super middleweight title bout at Allegiant Stadium. Mandatory Credit: Joe Camporeale-Imagn Images

Desde su consagración como campeón indiscutido de los supermedianos en 2021, tras unificar los cuatro cinturones principales, el boxeador jalisciense ha sostenido su liderazgo en esta división. Diversos especialistas coinciden en que lo más plausible es una revancha frente a Crawford, rival que representa un desafiante reto y una oportunidad para reafirmar su supremacía. Simultáneamente, crecen las voces que proponen un enfrentamiento con Benavidez, considerando que un duelo con este nombre consolidaría el legado del mexicano y cumpliría las expectativas de quienes anhelan una conclusión memorable para su trayectoria.