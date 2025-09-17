La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

En un encuentro con los medios de comunicación, la productora del popular reality show fue cuestionada sobre las polémicas de odio y los errores que pueden ocurrir en el programa. Esto contestó:
“Es un programa en vivo. Nosotros no hablamos con ellos, ni siquiera cuando van a salir o cuando van a entrar al carrusel. Eso no existe. Ellos están solos y las únicas instrucciones que reciben son a partir de la Jefa. Al público que ve el programa le encantan estos contrastes, pero a veces el hate de redes sociales se extralimita y se meten con las familias, amenazan”.
Mariana Botas se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras asistir como invitada especial al programa de La Casa de los Famosos México que se transmitió el 16 de septiembre.