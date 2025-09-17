México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Minuto a minuto del reality show del momento

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
21:25 hsHoy

Productora de ‘La Casa de los Famosos’ habla de los errores y del hate en redes sociales

En un encuentro con los medios de comunicación, la productora del popular reality show fue cuestionada sobre las polémicas de odio y los errores que pueden ocurrir en el programa. Esto contestó:

“Es un programa en vivo. Nosotros no hablamos con ellos, ni siquiera cuando van a salir o cuando van a entrar al carrusel. Eso no existe. Ellos están solos y las únicas instrucciones que reciben son a partir de la Jefa. Al público que ve el programa le encantan estos contrastes, pero a veces el hate de redes sociales se extralimita y se meten con las familias, amenazan”.

Televisa habría regañado a productora
Televisa habría regañado a productora de La Casa de los Famosos por descuido al aire. | Portada: Jovani Pérez, Infobae México.
20:34 hsHoy

Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, acusa a Mariana Botas de humillarla en LCDLFM; la actriz se defiende

Leticia Guajardo acusó a la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ de ser una persona nefasta, grosera y sin educación

Por Adriana Castillo

(IG: @marianabotasl // @leticiagdenigris)
(IG: @marianabotasl // @leticiagdenigris)

Mariana Botas se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras asistir como invitada especial al programa de La Casa de los Famosos México que se transmitió el 16 de septiembre.

Leer la nota completa
20:34 hsHoy

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoTelevisaViXAbelitoAldo de NigrisAarón MercuryDalílah Polancomexico-entretenimiento

Últimas noticias

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 17 de septiembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 17 de septiembre con baja de 0,81%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El indicador de referencia de

¿Habrá recortes a las pensiones del IMSS y del ISSSTE?, esto sabemos

La sostenibilidad del sistema se enfrenta a un doble desafío: el envejecimiento de la población y la necesidad de actualizar periódicamente los montos para garantizar un ingreso digno a los adultos mayores

¿Habrá recortes a las pensiones

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

La conductora fue sorprendida en el set del programa matutino

Regañan a Galilea Montijo por

Valor de cierre del euro en México este 17 de septiembre de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

ÚLTIMAS NOTICIAS

Receta de mermelada de ciruela

Receta de mermelada de ciruela y nuez rápida y fácil

Tienen 12, 15 y 17 años y protagonizaron un raid delictivo en el que balearon a un policía: ¿qué pasará con ellos?

Apple equipa sus AirPods con traducción en vivo en cinco idiomas

Cómo saber cuando mi celular Xiaomi o tablet dejarán de funcionar

Las causas ocultas de los infartos en adultos jóvenes: qué sucede con las mujeres

INFOBAE AMÉRICA

La creadora de ‘Crepúsculo’ habló

La creadora de ‘Crepúsculo’ habló sobre la posibilidad de expandir la saga con nuevos libros

El tirador de la escuela Evergreen en Colorado disparó al menos 20 veces antes de suicidarse

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

Kevin Sullivan, ex embajador de EEUU en Nicaragua, fue nombrado vicepresidente de la Americas Society/Council of the Americas en Washington

El Banco Central de Canadá bajó la tasa de interés debido a los aranceles de Trump

DEPORTES

Decretaron la prisión de una

Decretaron la prisión de una ex estrella de la selección de Brasil y la Juventus: “Puede ser detenido en cualquier momento”

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone perdió en el último minuto 3-2 ante Liverpool por la Champions League

Estupor en el mundo del deporte: encontraron sin vida y envuelto en una cobija a un boxeador mexicano de 21 años

Conmoción por la muerte a los 41 años de una ex figura del fútbol europeo mientras disputaba un partido: hizo un gol y se desplomó

El nuevo guiño del jefe de Williams por un hito de Colapinto en la Fórmula 1: la reacción del argentino