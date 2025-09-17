México

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 17 de septiembre lluvioso

El reporte del estado del aire se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país

Por Rodrigo Gutiérrez González

La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publicó su reporte de este 17 de septiembre a las 05:00 horas sobre la calidad del aire en la capital del país y zona conurbada del Estado de México.

La dependencia actualiza cada hora y todos los días el estado que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta.

Como resultado de este reporte, los capitalinos y mexiquenses pueden tomar precauciones respecto a actividades al aire libre. En tanto, las autoridades toman medidas en materia ambiental como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la CDMX publica el estatus de la calidad del aire.

El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país señaló que la calidad del aire es “Buena” este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México.

Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Bajo” para los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” frente a los rayos del sol.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Buena

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Buena

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Buena

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

La calidad del aire en CDMX

La intensidad del sol también
La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

