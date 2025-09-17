Hacienda concluye plan de capitalización de Pemex por 13 mdp, Fitch Ratings y Moody’s mejoran la calificación crediticia

Foto de archivo del logo de Pemex en una gasolinera en Ciudad de Mexico July 31, 2024. REUTERS/Henry Romero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la conclusión de las operaciones de capitalización y financiamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), con las cuales buscan estabilizar la situación financiera de la empresa estatal y fortalecer su perfil crediticio, en el marco del plan estratégico 2025-2035.

En un comunicado, la dependencia detalló que el proceso comenzó el 2 de septiembre, cuando Pemex lanzó una oferta de recompra de bonos que finalizó el 15 de septiembre.

Mencionó que la operación atrajo una participación del público inversor por 12 mil millones de dólares (USD), de los cuales 9 mil 900 millones de dólares correspondieron a bonos con vencimientos entre 2026 y 2029.

Además, se incluyeron amortizaciones previstas para 2025 y otros pasivos de corto plazo, lo que permitió a la petrolera reducir de manera significativa sus obligaciones inmediatas.

En paralelo, la Secretaría de Hacienda realizó entre el 15 y 16 de septiembre una emisión de bonos en los mercados internacionales, tanto en euros como en dólares, por un monto total de 13 mil 800 millones de dólares equivalentes.

Esta emisión se diseñó para optimizar el balance del sector público y reducir la exposición de Pemex a la deuda en moneda extranjera, con el objetivo de mejorar su liquidez y disminuir el costo de financiamiento.

El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que realizará una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales.

Esta decisión permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante la próxima década, facilitando una gestión más ordenada de sus compromisos financieros.

En el mercado europeo, se colocaron tres nuevas referencias de bonos a cuatro, ocho y 12 años, con tasas de cupón de 3.500%, 4.500% y 5.125% respectivamente, por un total de 5 mil millones de euros.

En el mercado estadounidense, se emitieron bonos a cinco, siete y 10 años, con cupones de 4.750%, 5.375% y 5.625%, sumando 8 mil millones de dólares.

La demanda fue notable: 573 inversionistas de distintas regiones participaron, generando una demanda máxima de 50 mil 640 millones de dólares equivalentes, lo que representa 3.65 veces el monto colocado.

El comunicado destaca que la alta demanda y el monitoreo de condiciones favorables de mercado permitieron lograr una compresión significativa en los diferenciales de precios inicialmente ofertados: 30 puntos base en cada una de las referencias en euros y 25 puntos base en promedio en las referencias en dólares.

“La percepción internacional positiva sobre el manejo de la política fiscal y financiera del gobierno de México, respaldada por ocho agencias calificadoras, permitió generar condiciones muy favorables”, puntualizó.

Estas operaciones se complementan con la emisión de notas pre-capitalizadas y la creación de un fondo de inversión para Pemex, con lo que se da por concluida la estrategia financiera de capitalización y refinanciamiento de la empresa pública.

El resultado inmediato es una mejora en el costo de financiamiento, reflejada en la reducción de las tasas de interés de mercado para los bonos a 10 años tanto de Pemex como del gobierno federal.

El impacto de estas medidas se traduce en varios frentes: fortalecimiento de los niveles de capitalización de Pemex, reducción del saldo de la deuda financiera, mejor gestión de obligaciones con proveedores, financiamiento de proyectos de inversión, pago de amortizaciones de corto plazo y generación de ahorros en el pago de intereses.

El comunicado subraya que “los recursos derivados de estas operaciones permitirán a Pemex cumplir con los objetivos establecidos en su plan estratégico”.

Uno de los efectos más relevantes de la estrategia fue la mejora en la calificación crediticia de Pemex, un avance que no se registraba desde 2013.

Fitch Ratings elevó la calificación de la petrolera de B+ a BB, mientras que Moody’s la mejoró de B3 a B1 con perspectiva estable.

“Las medidas implementadas por el Gobierno de México han contribuido a una mejora sustantiva en la calificación crediticia de la Empresa Pública del Estado que no sucedía desde 2013”, se lee en el documento.