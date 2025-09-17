México

Guía para tramitar la Tarjeta Incluyente en CDMX y acceder a transporte sin costo

Para menores de edad, la inscripción a la Tarjeta Incluyente requiere documentación exclusiva y datos de contacto no asociados a otras cuentas

Por Merary Nuñez

Guardar

Las personas con discapacidad que residen en la Ciudad de México pueden acceder a viajes gratuitos en los diferentes transportes que formen parte de la Red de Movilidad Integral, como son el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús y Tren Ligero.

Esto es posible gracias a la Tarjeta Incluyente CDMX o conocida como Tarjeta de Gratuidad, producto del trabajo coordinado del del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para reducir la carga económica que implican los traslados diarios así como fomentar la integración de las personas con discapacidad.

Además de brindar acceso al trasporte, con la Tarjeta Incluyente se puede acceder a servicios como:

  • Descuentos en predial y agua.
  • Trámites gubernamentales sin costo.
  • Exención de pago de derechos por uso de suelo comercial.
  • Trámite de placas con logotipo universal de discapacidad.
  • Balizamiento para accesibilidad en domicilios.

Sigue estos pasos para tener tu Tarjeta Incluyente

Antes de realizar el tramite, es necesario verificar los requisitos que son necesarios.

  1. Identifica los requisitos

Constancia de Discapacidad Permanente (emitida por Centros de Salud autorizados)

Registro en la Ventanilla Única para Personas con Discapacidad: //discapacidad.cdmx.gob.mx/

Fotografía.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

2. Obtén tu Constancia de Discapacidad Permanente

Acude a un Centro de Salud autorizado para la valoración y emisión de la constancia.

Consulta el listado de centros en: https://bit.ly/34EAzfC

3.Regístrate en la Ventanilla Única para Personas con Discapacidad

Ingresa a https://discapacidad.cdmx.gob.mx/ con tu cuenta Llave CDMX.

4.Carga la documentación

Sube, en línea, tu fotografía, acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio. El Centro de Salud será responsable de subir la Constancia de Discapacidad.

5.Espera la validación

El DIF revisará la documentación y, si es procedente, imprimirá y SEMOVI activará la Tarjeta Incluyente.

6.Recibe la notificación

El DIF notificará cuando la tarjeta esté lista para ser recogida.

7.Agenda la entrega

Ingresa nuevamente a la Ventanilla Única, selecciona el módulo donde prefieres recoger la tarjeta.

8.Recoge tu Tarjeta Incluyente

Presenta tus documentos de identificación el día señalado en el módulo seleccionado.

Información para tomar en cuenta

CRÉDITO: Facebook | DIF Ciudad
CRÉDITO: Facebook | DIF Ciudad de México

Para inscribir a una niña, niño o adolescente en la Tarjeta Incluyente, considera lo siguiente:

  • Al generar la cuenta Llave CDMX, debes cargar la documentación correspondiente al menor.
  • El correo electrónico y el número de celular registrados deben ser exclusivos y no estar asociados previamente a otra cuenta Llave.
  • Si alguno de estos datos ya está en uso, se sugiere crear un correo nuevo y utilizar un número de celular diferente para evitar inconvenientes.
  • Sigue todos los pasos indicados en la plataforma: https://llave.cdmx.gob.mx.

Asimismo, es importante no perder de vista que:

  • El trámite y la emisión de la tarjeta no tienen costo.
  • La tarjeta es personal e intransferible.
  • Si se extravía o es robada, repórtalo; la tarjeta anterior quedará invalidada.
  • Proporciona la información correctamente y coopera para la verificación de identidad si es solicitada.

Temas Relacionados

CDMXTransportePersonas con discapacidadMovilidad Integralmexico-noticias

Más Noticias

Elimina el dolor de rodillas, rigidez en manos y cadera provocado por la artritis de esta forma con aloe vera

Se considera una alternativa natural para combatir las manifestaciones de inflamación y malestar en quienes padecen trastornos reumáticos

Elimina el dolor de rodillas,

Sheinbaum respalda discurso de secretario de la Marina en Desfile Militar por corrupción y red de huachicol fiscal

La presidenta sostuvo que la imagen del almirante Raymundo Morales Ángeles es la de un “hombre íntegro” en las Fuerzas Armadas

Sheinbaum respalda discurso de secretario

Suman 20 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX dio a conocer la cifra a través de sus redes sociales

Suman 20 personas fallecidas por

Visita de Mark Carney a México: Sheinbaum revela qué temas del T-MEC hablará con el mandatario de Canadá

La mandataria resaltó que la reunión con el primer ministro incluirá a funcionarios importantes de ambos gabinetes

Visita de Mark Carney a

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 por Vix

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hernán Bermúdez Requena se dice

Hernán Bermúdez Requena se dice “perseguido político” por presuntos narcovínculos con La Barredora en Tabasco

Cancillería de México busca acelerar el proceso de extradición de Hernán Bermúdez: “Le espera su juicio aquí”, sentencia Sheinbaum

John K. Hurley viaja a México: en la mira financiamiento ilícito de cárteles y flujo de fentanilo hacia EEUU

Director del FBI propone “cazar” a cárteles mexicanos como a organizaciones terroristas; Trump reclama acciones más agresivas

Secretario de Seguridad afirma que Sinaloa está a salvo tras masacre: “Navolato está reforzado desde hace tiempo”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo

Majo Aguilar manda mensaje a Los Aguilar tras conflicto entre Pepe y Emiliano

Fátima Bosch: así es la poderosa familia que rodea a la Miss Universo México y su relación con la 4T

La Chilindrina reaparece tras fuertes problemas de salud y manda un mensaje al pueblo mexicano: “Un abrazo”

Susana Zabaleta defiende a su novio Ricardo Pérez tras zafarrancho con la prensa y rumores de presunta infidelidad: “Aquí estoy dando la cara”

DEPORTES

Místico y el Sky Team

Místico y el Sky Team derrotan a Los Guerreros Laguneros en la celebración de la Independencia de México en la Arena México

Todos los partidos de la MLB hoy 17 de septiembre: horarios y estadios

Selección Mexicana confirma a su último rival del año 2025: conoce a quién se enfrentará

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey