Guía para tramitar la Tarjeta Incluyente en CDMX y acceder a transporte sin costo

Las personas con discapacidad que residen en la Ciudad de México pueden acceder a viajes gratuitos en los diferentes transportes que formen parte de la Red de Movilidad Integral, como son el Metro, Metrobús, RTP, Trolebús y Tren Ligero.

Esto es posible gracias a la Tarjeta Incluyente CDMX o conocida como Tarjeta de Gratuidad, producto del trabajo coordinado del del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) para reducir la carga económica que implican los traslados diarios así como fomentar la integración de las personas con discapacidad.

Además de brindar acceso al trasporte, con la Tarjeta Incluyente se puede acceder a servicios como:

Descuentos en predial y agua.

Trámites gubernamentales sin costo.

Exención de pago de derechos por uso de suelo comercial.

Trámite de placas con logotipo universal de discapacidad.

Balizamiento para accesibilidad en domicilios.

Sigue estos pasos para tener tu Tarjeta Incluyente

Antes de realizar el tramite, es necesario verificar los requisitos que son necesarios.

Identifica los requisitos

Constancia de Discapacidad Permanente (emitida por Centros de Salud autorizados)

Registro en la Ventanilla Única para Personas con Discapacidad: //discapacidad.cdmx.gob.mx/

Fotografía.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México.

2. Obtén tu Constancia de Discapacidad Permanente

Acude a un Centro de Salud autorizado para la valoración y emisión de la constancia.

Consulta el listado de centros en: https://bit.ly/34EAzfC

3.Regístrate en la Ventanilla Única para Personas con Discapacidad

Ingresa a https://discapacidad.cdmx.gob.mx/ con tu cuenta Llave CDMX.

4.Carga la documentación

Sube, en línea, tu fotografía, acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio. El Centro de Salud será responsable de subir la Constancia de Discapacidad.

5.Espera la validación

El DIF revisará la documentación y, si es procedente, imprimirá y SEMOVI activará la Tarjeta Incluyente.

6.Recibe la notificación

El DIF notificará cuando la tarjeta esté lista para ser recogida.

7.Agenda la entrega

Ingresa nuevamente a la Ventanilla Única, selecciona el módulo donde prefieres recoger la tarjeta.

8.Recoge tu Tarjeta Incluyente

Presenta tus documentos de identificación el día señalado en el módulo seleccionado.

Información para tomar en cuenta

CRÉDITO: Facebook | DIF Ciudad de México

Para inscribir a una niña, niño o adolescente en la Tarjeta Incluyente, considera lo siguiente:

Al generar la cuenta Llave CDMX, debes cargar la documentación correspondiente al menor.

El correo electrónico y el número de celular registrados deben ser exclusivos y no estar asociados previamente a otra cuenta Llave.

Si alguno de estos datos ya está en uso, se sugiere crear un correo nuevo y utilizar un número de celular diferente para evitar inconvenientes.

Sigue todos los pasos indicados en la plataforma: https://llave.cdmx.gob.mx.

Asimismo, es importante no perder de vista que:

El trámite y la emisión de la tarjeta no tienen costo.

La tarjeta es personal e intransferible.

Si se extravía o es robada, repórtalo; la tarjeta anterior quedará invalidada.

Proporciona la información correctamente y coopera para la verificación de identidad si es solicitada.