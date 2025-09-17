México

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 17 de septiembre con baja de 0,81%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la sesión del miércoles 17 de septiembre con caídas del 0,81%, hasta los 61.596,23 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 62.177,86 puntos y un mínimo de 61.493,16 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,1%.

En los últimos siete días, el índice mexicano acumula una bajada 0,33%; por contra en términos interanuales acumula aún un incremento del 19,96%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 1% por debajo de su máximo en lo que va de año (62.218,94 puntos) y un 25,82% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

Temas Relacionados

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

Más Noticias

¿Habrá recortes a las pensiones del IMSS y del ISSSTE?, esto sabemos

La sostenibilidad del sistema se enfrenta a un doble desafío: el envejecimiento de la población y la necesidad de actualizar periódicamente los montos para garantizar un ingreso digno a los adultos mayores

¿Habrá recortes a las pensiones

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

La conductora fue sorprendida en el set del programa matutino

Regañan a Galilea Montijo por

Valor de cierre del euro en México este 17 de septiembre de EUR a MXN

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

El peso mantiene su buena racha frente al dólar al cierre del 17 de septiembre

Pese a la recuperación del billete verde, la moneda nacional llega a mitad de semana lejos de la barrera de los 19 pesos por unidad de dólar

El peso mantiene su buena

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

La intérprete de “Lo busqué” aseguró sentir empatía ante los comentarios negativos que recibe Pepe Aguilar y sus hijos

Ana Bárbara defiende a la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arsenal incautado: vinculan a proceso

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

ENTRETENIMIENTO

Regañan a Galilea Montijo por

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

DEPORTES

Pumas gana demanda a Dani

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”