El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 17 de septiembre con baja de 0,81%

Día bajista para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que acabó la sesión del miércoles 17 de septiembre con caídas del 0,81%, hasta los 61.596,23 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 62.177,86 puntos y un mínimo de 61.493,16 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,1%.

En los últimos siete días, el índice mexicano acumula una bajada 0,33%; por contra en términos interanuales acumula aún un incremento del 19,96%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 1% por debajo de su máximo en lo que va de año (62.218,94 puntos) y un 25,82% por encima de su cotización mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.