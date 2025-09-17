Detienen a mexicano con más de un millón de pesos en heroína oculta en un auto en la frontera

Los paquetes asegurados (CBP)

Un hombre originario de México fue detenido por agentes fronterizos luego de que le fueron hallados paquetes con posible heroína, por lo que la persona de 63 años de edad quedó asegurada. Según las estimaciones de las autoridades el cargamento valdría más de 500 mil dólares.

Los hechos sucedieron en el Puerto de entrada de Laredo y fueron informadas el 16 de septiembre, aunque el aseguramiento de los paquetes sucedió dos días antes.

Fue en el Puente Juárez-Lincoln, el cual conecta Laredo, Texas con Nuevo Laredo, Tamaulipas, que los agentes revisaron un vehículo Chrysler Voyager que fue seleccionado para una revisión secundaria que incluyó la revisión a través de un equipo canino.

“La inspección física condujo al descubrimiento de 12 paquetes de presunta heroína con un peso total de 29.05 libras (13.18 kg) ocultos en el vehículo. La heroína tiene un valor total estimado en la calle de $557,237 [dólares]″, destaca el informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus sigla en inglés).

Elementos de CBP realizaron el aseguramiento (REUTERS/Loren Elliott/Archivo)

Al cambio actual el valor de la droga sería de más de un millón de pesos. Una imagen compartida por la CBP muestra los paquetes que fueron asegurados por los agentes fronterizos, de igual manera, la unidad fue incautada.

Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo, aseguró que se trata de una “importante interceptación de narcóticos”. Por su parte, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) inició una investigación por lo hallado en la unidad.

Detienen a dos hombres que llevaban fentanilo y heroína en un tractocamión

Por su parte, el pasado 4 de septiembre un par de hombres que viajaban en u n tractocamión con droga fueron detenidos en Sonora. Se trató de Ernesto “O” y Jaciel “G”. Dichos sujetos estaban en el kilómetro 93 100 de la carretera Internacional México 15, en el municipio de Huatabampo.

La unidad revisada (FGR)

Una denuncia anónima llevó a la revisión de la unidad vehicular en donde fueron hallados 12 kilogramos de droga, de los cuales ocho eran de presunta heroína y cuatro de fentanilo. El informe de la Fiscalía General de la República contiene imágenes que muestran que dichas sustancias estaban escondidas entre cargamentos de agua embotellada.

En dicha ocasión las acciones estuvieron a cargo de Fiscalía Federal en Sonora, elementos, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), así como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).