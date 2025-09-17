México

Beca Rita Cetina 2025: este es el paso clave para evitar rechazos en tu registro

El registro ya está abierto y estará disponible hasta el 30 de septiembre

Por Lorna Huitrón

Guardar
El registro ya está abierto
El registro ya está abierto y estará disponible hasta el 30 de septiembre

El programa Beca Rita Cetina 2025 está dirigido a estudiantes de secundaria pública, ofreciendo un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales por familia, con un incremento de 700 pesos adicionales por cada estudiante adicional en el hogar.

Para garantizar que el registro se realice sin contratiempos y evitar rechazos, las autoridades educativas han enfatizado un paso clave: la creación y validación correcta de la cuenta Llave MX.

Por qué es esencial la cuenta Llave MX

La cuenta Llave MX es el acceso oficial al portal de registro de la beca, y sin ella no es posible iniciar el trámite. Además, su correcta validación asegura que los datos del tutor y del estudiante estén verificados, incluyendo la CURP certificada, un correo electrónico activo y un número de teléfono vigente.

Este procedimiento previene errores comunes, como registrar una CURP no certificada o mal capturada, que pueden derivar en el rechazo inmediato del trámite.

Para evitar rechazos, las autoridades
Para evitar rechazos, las autoridades destacan la importancia de crear y validar correctamente la cuenta Llave MX antes de iniciar el registro

Documentos y pasos necesarios

Para completar el registro de manera efectiva, los tutores deben tener a la mano: identificación oficial, comprobante de domicilio, y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública donde estudia el menor.

Además, es fundamental confirmar que el estudiante esté inscrito en secundaria pública, lo cual puede verificarse directamente en el portal del SIGED.

Recomendaciones adicionales para un registro exitoso

Las autoridades sugieren realizar el registro con suficiente anticipación para evitar problemas de saturación en la plataforma. Asimismo, es importante mantener actualizados los datos de contacto, ya que serán el canal para recibir notificaciones oficiales sobre la beca.

Verificación de la CURP

Antes de iniciar el trámite, se debe asegurar que la CURP del estudiante esté certificada por el Registro Nacional de Población (Renapo), mostrando la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”.

Para evitar rechazos, las autoridades
Para evitar rechazos, las autoridades destacan la importancia de crear y validar correctamente la cuenta Llave MX antes de iniciar el registro

En caso de que no aparezca esta certificación, es necesario acudir al Registro Civil o a un módulo de Renapo para corregir cualquier error. La verificación se puede realizar en línea a través del portal gob.mx/curp.

Siguiendo estos pasos y recomendaciones, los tutores pueden blindar su registro y asegurar que el estudiante reciba el apoyo económico sin retrasos. La Coordinación Nacional de Becas Bienestar enfatiza que la correcta creación de la cuenta Llave MX y la CURP certificada son los pilares para un proceso exitoso.

Temas Relacionados

Beca Rita Cetinaestudiantes de secundariaregistroeducación básicamexico-noticias

Más Noticias

El Mencho se corona como el narcotraficante más poderoso del mundo: el CJNG arrebata el trono al Cártel de Sinaloa

La cocaína y la lucha contra el fentanilo permiten que el grupo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes se consolide como la organización criminal más poderosa, según The Wall Street Journal

El Mencho se corona como

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 por Vix

La Casa de los Famosos

Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, acusa a Mariana Botas de humillarla en LCDLFM; la actriz se defiende

Leticia Guajardo acusó a la exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ de ser una persona nefasta, grosera y sin educación

Doña Lety, abuela de Aldo

Transfeminicidio en Sinaloa: dos personas a bordo de una moto dispararon contra Valeria de 25 años de edad

Luego de ser atacada, la trasladaron a un hospital cercano pero perdió la vida mientras recibía atención médica; la comunidad LGBT+ exige justicia y autoridades investigan posible crimen de odio

Transfeminicidio en Sinaloa: dos personas

Manifestación en periférico norte, Naucalpan, afecta la circulación hacia la CDMX

Protesta de mujeres enfrente del parque Naucalli contra violencia de género

Manifestación en periférico norte, Naucalpan,
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mencho se corona como

El Mencho se corona como el narcotraficante más poderoso del mundo: el CJNG arrebata el trono al Cártel de Sinaloa

Hernán Bermúdez Requena se dice “perseguido político” por presuntos narcovínculos con La Barredora en Tabasco

Cancillería de México busca acelerar el proceso de extradición de Hernán Bermúdez: “Le espera su juicio aquí”, sentencia Sheinbaum

John K. Hurley viaja a México: en la mira financiamiento ilícito de cárteles y flujo de fentanilo hacia EEUU

Director del FBI propone “cazar” a cárteles mexicanos como a organizaciones terroristas; Trump reclama acciones más agresivas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo

Vinculan a proceso a dos implicados en secuestro de Zahie Téllez, jueza de ‘MasterChef México’, y su esposo

“Lo que sintieron es válido”: Fátima Bosch envía mensaje a participantes que no la apoyaron en Miss Universo México 2025

Majo Aguilar manda mensaje a Los Aguilar tras conflicto entre Pepe y Emiliano

Fátima Bosch: así es la poderosa familia que rodea a la Miss Universo México y su relación con la 4T

DEPORTES

Místico y el Sky Team

Místico y el Sky Team derrotan a Los Guerreros Laguneros en la celebración de la Independencia de México en la Arena México

Todos los partidos de la MLB hoy 17 de septiembre: horarios y estadios

Selección Mexicana confirma a su último rival del año 2025: conoce a quién se enfrentará

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey