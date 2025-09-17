Beca Rita Cetina 2025: este es el paso clave para evitar rechazos en tu registro

El registro ya está abierto y estará disponible hasta el 30 de septiembre

El programa Beca Rita Cetina 2025 está dirigido a estudiantes de secundaria pública, ofreciendo un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales por familia, con un incremento de 700 pesos adicionales por cada estudiante adicional en el hogar.

Para garantizar que el registro se realice sin contratiempos y evitar rechazos, las autoridades educativas han enfatizado un paso clave: la creación y validación correcta de la cuenta Llave MX.

Por qué es esencial la cuenta Llave MX

La cuenta Llave MX es el acceso oficial al portal de registro de la beca, y sin ella no es posible iniciar el trámite. Además, su correcta validación asegura que los datos del tutor y del estudiante estén verificados, incluyendo la CURP certificada, un correo electrónico activo y un número de teléfono vigente.

Este procedimiento previene errores comunes, como registrar una CURP no certificada o mal capturada, que pueden derivar en el rechazo inmediato del trámite.

Para evitar rechazos, las autoridades destacan la importancia de crear y validar correctamente la cuenta Llave MX antes de iniciar el registro

Documentos y pasos necesarios

Para completar el registro de manera efectiva, los tutores deben tener a la mano: identificación oficial, comprobante de domicilio, y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública donde estudia el menor.

Además, es fundamental confirmar que el estudiante esté inscrito en secundaria pública, lo cual puede verificarse directamente en el portal del SIGED.

Recomendaciones adicionales para un registro exitoso

Las autoridades sugieren realizar el registro con suficiente anticipación para evitar problemas de saturación en la plataforma. Asimismo, es importante mantener actualizados los datos de contacto, ya que serán el canal para recibir notificaciones oficiales sobre la beca.

Verificación de la CURP

Antes de iniciar el trámite, se debe asegurar que la CURP del estudiante esté certificada por el Registro Nacional de Población (Renapo), mostrando la leyenda: “CURP Certificada: verificada con el Registro Civil”.

En caso de que no aparezca esta certificación, es necesario acudir al Registro Civil o a un módulo de Renapo para corregir cualquier error. La verificación se puede realizar en línea a través del portal gob.mx/curp.

Siguiendo estos pasos y recomendaciones, los tutores pueden blindar su registro y asegurar que el estudiante reciba el apoyo económico sin retrasos. La Coordinación Nacional de Becas Bienestar enfatiza que la correcta creación de la cuenta Llave MX y la CURP certificada son los pilares para un proceso exitoso.