México

Alcalde de Cuautitlán Izcalli descarta reforzar seguridad a directores tras asalto que dejó herido a uno

El edil aseguró que la inseguridad afecta a toda la ciudadanía y que no se darán privilegios

Por Jorge Contreras

Alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel
Alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano en conferencia de prensa (Captura)

Tras el presunto asalto que sufrió el director del Organismo Público de Agua Potable (Operagua), Christian Enmanuel Laguna Reyes el pasado 12 de septiembre, el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano descartó implementar medidas adicionales de seguridad para los integrantes de su administración.

En conferencia de prensa, el morenista dijo que el funcionario le refirió que fue un asalto, que fue baleado en un muslo y la bala se alojó en el otro, por lo cual fue sometido a cirugía y será dado de alta en los próximos días.

No hay una media específica en el equipo del Gabinete y que lo ocurrido al director de Operagua, “le pudo haber pasado a cualquier persona, por lo cual no implicará una medida extraordinaria”, destacó el edil.

Incidencia a la baja

Alcalde Daniel Serrano (centro) y
Alcalde Daniel Serrano (centro) y director de Operagua, Christian Enmanuel Laguna Reyes (izquierda) durante recorrido (foto: ContinuamosMX/FB)

Asimismo, recordó que en el último semestre, con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Ciudad 121, los índices delictivos van a la baja, pero eso no significa que no haya robos, asaltos, violaciones, extorsiones, entre otros.

El presidente municipal informó que el director de Operagua se encuentra fuera de peligro, estable y bajo atención médica.

Aseguró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya inició las investigaciones correspondientes para dar con los responsables.

En su mensaje, el edil hizo énfasis en que no se otorgarán beneficios especiales a los funcionarios municipales, al señalar que la inseguridad es un problema que enfrentan todos los ciudadanos por igual. “No se trata de dar privilegios ni tratos especiales a los servidores públicos; debemos seguir trabajando en beneficio de toda la comunidad”, afirmó.

Cabe señalar que Cuautitlán Izcalli trabaja en los operativos de vigilancia en coordinación con la policía estatal y federal, lo que ha permitido disminuir algunos delitos de alto impacto. Sin embargo, el alcalde reconoció que la inseguridad sigue siendo un desafío constante.

Por ello, el presidente municipal reiteró su respaldo al director de Operagua y a su familia, al tiempo que aseguró que el Ayuntamiento continuará con su estrategia de seguridad, enfocada en la prevención y en la coordinación.

Cabe recordar que en los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Cuautitlán Izcalli ocupa el cuarto lugar, con un 80.4 por ciento de percepción de inseguridad, lo que representa una baja marginal de casi tres puntos desde abril pasado.

