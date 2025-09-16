México

Seis muertos y nueve heridos tras ataque armado en Gran Morelos, fiscalía de Chihuahua asegura vehículo y arsenal

Autoridades investigan tiroteo que cobró la vida de varias personas y dejó a un agente municipal entre los lesionados

Por Aranza Estrada

El ataque dejó nueve personas
El ataque dejó nueve personas lesionadas, entre ellas un policía municipal, y seis víctimas mortales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de un vehículo Chevrolet Tahoe negro y una variedad de cartuchos y casquillos de diferentes calibres en la escena del crimen ha marcado el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía de Distrito Zona Centro tras el homicidio de seis personas en el municipio de Gran Morelos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), los hechos, ocurridos durante las últimas horas del domingo 14 de septiembre, también dejaron nueve personas lesionadas, entre ellas un policía municipal.

“La Fiscalía de Distrito Zona Centro lleva a cabo las investigaciones en torno al fallecimiento de seis hombres, causado por disparos de proyectil de arma de fuego, así como las lesiones a nueve personas”, afirmó la autoridad.

Entre los heridos se encuentran
Entre los heridos se encuentran cinco mujeres y cuatro hombres, todos mayores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades refuerzan investigación tras múltiple homicidio

Según el reporte oficial, cinco hombres murieron en la vía pública, específicamente en la calle Bonifacia Miramontes de la cabecera municipal. Posteriormente, uno de los heridos, que había sido trasladado a un hospital en la ciudad de Chihuahua para recibir atención médica, falleció en ese centro de salud.

Entre los lesionados se encuentran cinco mujeres y cuatro hombres, todos mayores de edad. La presencia de un agente de la policía municipal entre los heridos ha sido confirmada por las autoridades.

La Policía Ministerial y el personal de Servicios Periciales han asumido la responsabilidad de recabar información a través de entrevistas y dictámenes periciales, con el objetivo de aportar estos datos al Ministerio Público y así avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

En el lugar del ataque, los agentes aseguraron un vehículo tipo pick up Chevrolet Tahoe de color negro, junto con ocho casquillos calibre 223, siete casquillos calibre 9 mm, seis cartuchos calibre 9 mm, diecisiete cartuchos calibre 223 y un arma Colt calibre 38 Súper.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley y su identificación oficial.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos y de continuar las investigaciones hasta su total esclarecimiento, así como de procurar la reparación del daño a los familiares de las víctimas.

La Policía Ministerial y Servicios
La Policía Ministerial y Servicios Periciales recaban pruebas y testimonios para esclarecer el crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vinculan a proceso a siete por secuestro de tres personas en Ciudad Juárez

El 12 de septiembre, la Fiscalía de Distrito Zona Norte informó que un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra siete personas acusadas de secuestro agravado en perjuicio de tres víctimas en Ciudad Juárez.

La resolución se obtuvo tras una audiencia que se extendió por más de 10 horas, en la que el Ministerio Público presentó datos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de los imputados.

Los acusados fueron identificados como Miguel Ángel E. B., Gilberto P. A., Ever R. M., Ruth Monserrat R. M., Daniel Octavio R. M., Jesús Manuel Q. Q. y José Daniel N. O. De acuerdo con la carpeta de investigación, el 4 de septiembre las víctimas fueron privadas de la libertad en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Puerto Resplandor y Puerto Colón, en la colonia Tierra Nueva.

Según la FGE, los captores exigieron fuertes sumas de dinero a cambio de su liberación.

Tras el pago del rescate, las personas retenidas fueron liberadas y, posteriormente, dieron aviso a las autoridades. Con la información proporcionada, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron detener en flagrancia a los presuntos responsables.

El juez que conoció la causa penal determinó que los siete imputados permanezcan bajo la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les presume inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

