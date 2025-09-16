Rescate heroico en Ecatepec: salvan a adulto mayor en incendio l Video

incendio Ecatepec persona con discapacidad (captura)

Un acto de valentía y compromiso con la ciudadanía quedó demostrado por elementos de la Policía Municipal de Ecatepec, quienes lograron rescatar a un adulto mayor con discapacidad de un incendio.

El adulto mayor se encontraba atrapado en su vivienda durante el siniestro, registrado en la calle 20 esquina Chopo, colonia Benito Juárez Xalostoc.

El siniestro ocurrió el pasado 14 de septiembre, cuando vecinos alertaron a los cuerpos de seguridad y emergencia sobre un fuerte incendio en una casa de la zona.

Al llegar al lugar, los policías se percataron de que en el interior permanecía un hombre de aproximadamente 60 años, quien no podía salir por sus propios medios debido a que había perdido ambas piernas a causa de una amputación.

Lesionado fue llevado a Hospital Las Américas

Graban el momento en que policias de Ecatepec ayudan a persona de la tercera edad en incendio Crédito: (ObservatorioM/FB)

De inmediato, los agentes actuaron para evitar que las llamas alcanzaran al adulto mayor. Con ayuda de una escalera improvisada y de los vecinos, los uniformados ingresaron al inmueble y lograron bajarlo del primer piso, donde se encontraba atrapado y en riesgo de morir quemado por las fuertes llamas.

El rescate fue realizado en medio de un ambiente complicado, pues el fuego y la densa cortina de humo representaban un riesgo para todos los presentes. Sin embargo, la coordinación entre policías y vecinos permitió que el hombre fuera puesto a salvo y trasladado de inmediato a un hospital.

El adulto mayor fue llevado en una unidad del municipio al Hospital de Las Américas, donde personal médico lo recibió para brindarle atención por las leves quemaduras que presentó. Hasta el momento se reporta que su estado de salud es estable, gracias a la oportuna intervención.

Vecinos de la colonia reconocieron la valentía de los policías, destacando que su rápida reacción evitó una tragedia mayor. “Si no hubieran llegado tan rápido, el señor no hubiera podido salir. Los policías se arriesgaron mucho, pero lograron salvarle la vida”, señaló una de las habitantes que presenció el rescate.

Autoridades municipales informaron que se investigan las causas del incendio y reiteraron su compromiso de mantener cuerpos de seguridad y emergencia preparados para atender este tipo de emergencias.

Con este hecho, los elementos policiacos y de emergencia de Ecatepec demostraron que su labor no solo consiste en brindar seguridad, sino también en salvaguardar vidas.