México

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más populares de este día

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Por Infobae Noticias

Estos son los 10 títulos
Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple.

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Lo más escuchado

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

TU SANCHO, interpretado por Fuerza Regida, se mantiene en el primer lugar de la lista.

2. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

Perlas Negras de Natanael Cano y Gabito Ballesteros es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la tercera posición.

4. ANSIEDAD

Fuerza Regida

ANSIEDAD no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la cuarta posición.

5. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

Lo más nuevo de Los Dareyes De La Sierra, Frecuencia, entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. Chula Vente

Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega

Cosechar éxitos es sinónimo de Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Chula Vente, debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

En séptimo lugar, continúa Por Esos Ojos de Fuerza Regida.

8. gervonta

Peso Pluma

gervonta de Peso Pluma se mantiene en octavo lugar.

9. PIÉNSALO

Junior H

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Junior H. Quizás por esto es que PIÉNSALO debuta en el ranking directamente en la novena posición.

10. HOLLYWOOD

Peso Pluma y Estevan Plazola

El sencillo más reciente de Peso Pluma y Estevan Plazola ya se vislumbra como un nuevo clásico. HOLLYWOOD entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también
Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta opción, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.

