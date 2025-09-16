Previsión meteorológica en México por región este 16 de septiembre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México proporciona diariamente informes detallados sobre las condiciones climáticas en diversas regiones del país. Este servicio es esencial para que los ciudadanos puedan prepararse ante posibles cambios en el clima, como lluvias intensas, granizo o días soleados.

México, conocido por su clima templado, experimenta variaciones significativas en sus condiciones meteorológicas dependiendo de la región y la estación del año. Por ello, el SMN se encarga de ofrecer pronósticos precisos que permiten a la población anticiparse a las condiciones del tiempo y tomar las precauciones necesarias.

El acceso a información meteorológica confiable es crucial para planificar actividades cotidianas y evitar sorpresas desagradables causadas por cambios bruscos en el clima. Las previsiones del SMN ayudan a mitigar los riesgos asociados con fenómenos meteorológicos extremos, protegiendo tanto a las personas como a sus bienes.

Pronóstico del tiempo para este 16 de septiembre

La tormenta tropical Mario se ubicará aproximadamente a 500 km al suroeste de Baja California Sur, su circulación ocasionará vientos fuertes y lluvias puntuales muy fuertes en dicha entidad.

El monzón mexicano aunado a divergencia, generará lluvias muy fuertes a intensas acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro del territorio nacional en interacción con inestabilidad atmosférica y con el paso de la onda tropical núm. 32, que se desplazará sobre el sur y centro del territorio nacional y que se asocia con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de su eje, condiciones que originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país y con posible caída de granizo en el occidente y centro de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Puebla.

Otro canal de baja presión sobre el noreste de la República Mexicana en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dicha región.

Finalmente, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Lunes 15 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (centro y este), Chihuahua (oeste y sur), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Puebla (este y norte), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Oaxaca (costa). Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.