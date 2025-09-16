México

Noroña presume heroísmo de su colaborador: “Sacó a un niño de la camioneta volcada”

Según el video compartido por el legislador, varios automovilistas acuden a brindar ayuda y verificar si había personas lesionadas

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Gerardo Fernández Noroña se defendió
Gerardo Fernández Noroña se defendió de quienes lo critican por el altercado en el Senado. (Anayeli Tapia/Infobae)

El morenista Gerardo Fernández Noroña aplaudió el heroísmo de su colaborador en el Senado, Emiliano González, luego que este último sacó a un menor de edad de una camioneta volcada sobre una autopista.

“Para que sigan criticando a Emiliano. Sacó a un niño de la camioneta volcada”, presumió Gerardo Fernández Noroña al difundir la grabación en sus redes sociales.

González, quien fue el mismo que defendió a Noroña, durante la gresca en el Senado contra el priista Alejandro, “Alito”, Moreno, fue testigo de un accidente automovilístico y al bajar para verificar la condición de los tripulantes de la camioneta accidentada, ayuda a un niño a salir.

Según el video compartido por el legislador, varios automovilistas acuden a brindar ayuda y verificar si había personas lesionadas y la manera de auxiliarlas. En las imágenes se puede apreciar al asesor de Gerardo Fernández Noroña.

Emiliano González defendió a Noroña de Alito Moreno

El colaborador Gerardo Fernández Noroña surgió tras la pelea entre el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado y Alito Moreno, en la penúltima sesión de la Comisión Permanente en la antigua casona de Xicontécatl.

Durante el altercado, originado cuando el senador Alejandro “Alito” Moreno subió a Tribuna para increpar al legislador morenista por no cederle el uso de la palabra, González trató de intervenir en ayuda de Noroña pero fue empujado por el político priista.

Aproximadamente una hora después del incidente, Emiliano González se presentó en la Mesa Directiva junto a legisladores morenistas, portando un collarín y un cabestrillo, mientras Fernández Noroña informó que presentarían denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Noroña desiste de protección de la FGR

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció el pasado 5 de septiembre que la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó custodia de la Guardia Nacional (GN) tras la denuncia que presentó contra legisladores del PRI por una riña ocurrida en el recinto legislativo.

Después de recibir críticas por usar a la Guardia Nacional, el propio Noroña informó que, tras conversar con elementos de la GN, decidió rechazar la protección y formalizará su decisión ante la FGR.

Colaborador de Noroña tras pleito con Alito Moreno. (X/@gemonroy)

“Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”, publicó en su cuenta oficial de X.

El dirigente del PRI, Alito Moreno, también criticó al senador morenista y exigió que devuelva los escoltas: “Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuelvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, escribió en X.

Temas Relacionados

Gerardo Fernández NoroñaMorenamexico-noticias

Más Noticias

“A coger gachupines”, así fueron las horas antes del Grito de Dolores

Miguel Hidalgo, cura del pueblo, dio una arenga que marca el inicio de la Independencia de México

“A coger gachupines”, así fueron

“Te amamos con toda el alma”, hijo de André Marín le dedica unas palabras a un año de su fallecimiento

En su aniversario luctuoso del periodista deportivo, su hijo compartió un mensaje íntimo en redes sociales que destaca el legado familiar

“Te amamos con toda el

Metro CDMX y Metrobús hoy 16 de septiembre: marcha lenta en Líneas 3, 8 y 12 por lluvias

Sigue las actualizaciones del servicio de transporte este martes feriado

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cuáles son las propiedades curativas de tomar licuado de papaya con avena

Este batido es ideal para quienes necesitan una dosis extra de fibra en su dieta

Cuáles son las propiedades curativas

Aseguran casi 600 mil pesos en leche en Celaya, Guanajuato, tras robo de tractocamión

Los productos tenían fueron robados en el Estado de México y hallados en Celaya

Aseguran casi 600 mil pesos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por segunda ocasión a

Procesan por segunda ocasión a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Quién es “El Ruso”, líder de un brazo armado del Cártel de Sinaloa por el que EEUU ofrece una recompensa de 5 mdd

De joven narco a planear una masacre: Él es “El Irving”, líder de La Unión Tepito que dominaba las drogas en CDMX

Fosa clandestina en Guanajuato: 17 cuerpos hallados, familias en vilo y la presión de los colectivos que exigen respuestas

Caen 2 presuntos traficantes en CDMX con más de 100 dosis de droga, una persona es extranjera

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón revela que Maribel

Imelda Tuñón revela que Maribel Guardia no ha mostrado interés por saber de su nieto: “Ni una sola vez me ha preguntado”

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 16 de septiembre: sigue la tarde de los habitantes

Viajes de Alexis Ayala antes de entrar a La Casa de los Famosos 3 fueron patrocinados por su esposa, asegura Sergio Mayer

“Viva Cristo Rey” resuena en Miss Universo México con la victoria de Fátima Bosch

Lanzan fuerte insulto a Nodal en concierto de Cazzu y así reaccionó ella

DEPORTES

Checo Pérez dedica mensaje de

Checo Pérez dedica mensaje de admiración a Canelo Álvarez tras perder ante Terence Crawford

¿Cómo quedará el partido pendiente entre las Chivas y los Tigres de la jornada 1 de acuerdo a la IA?

Chivas vs Tigres: ¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el partido pendiente de la Jornada 1 de la Liga MX?

Topuria vuelve a mandar reto a Crawford y a Canelo Álvarez: “Te guardo un round después de él”

Así luce la remodelación del Estadio Azteca para su reapertura 2026; estos son los últimos avances en las gradas