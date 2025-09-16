Noroña presume heroísmo de su colaborador: “Sacó a un niño de la camioneta volcada”

Gerardo Fernández Noroña se defendió de quienes lo critican por el altercado en el Senado. (Anayeli Tapia/Infobae)

El morenista Gerardo Fernández Noroña aplaudió el heroísmo de su colaborador en el Senado, Emiliano González, luego que este último sacó a un menor de edad de una camioneta volcada sobre una autopista.

“Para que sigan criticando a Emiliano. Sacó a un niño de la camioneta volcada”, presumió Gerardo Fernández Noroña al difundir la grabación en sus redes sociales.

González, quien fue el mismo que defendió a Noroña, durante la gresca en el Senado contra el priista Alejandro, “Alito”, Moreno, fue testigo de un accidente automovilístico y al bajar para verificar la condición de los tripulantes de la camioneta accidentada, ayuda a un niño a salir.

Según el video compartido por el legislador, varios automovilistas acuden a brindar ayuda y verificar si había personas lesionadas y la manera de auxiliarlas. En las imágenes se puede apreciar al asesor de Gerardo Fernández Noroña.

Emiliano González defendió a Noroña de Alito Moreno

El colaborador Gerardo Fernández Noroña surgió tras la pelea entre el entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado y Alito Moreno, en la penúltima sesión de la Comisión Permanente en la antigua casona de Xicontécatl.

Durante el altercado, originado cuando el senador Alejandro “Alito” Moreno subió a Tribuna para increpar al legislador morenista por no cederle el uso de la palabra, González trató de intervenir en ayuda de Noroña pero fue empujado por el político priista.

Aproximadamente una hora después del incidente, Emiliano González se presentó en la Mesa Directiva junto a legisladores morenistas, portando un collarín y un cabestrillo, mientras Fernández Noroña informó que presentarían denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Noroña desiste de protección de la FGR

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció el pasado 5 de septiembre que la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó custodia de la Guardia Nacional (GN) tras la denuncia que presentó contra legisladores del PRI por una riña ocurrida en el recinto legislativo.

Después de recibir críticas por usar a la Guardia Nacional, el propio Noroña informó que, tras conversar con elementos de la GN, decidió rechazar la protección y formalizará su decisión ante la FGR.

Colaborador de Noroña tras pleito con Alito Moreno. (X/@gemonroy)

“Acabo de platicar con los elementos de la Guardia Nacional y he decidido declinar a la protección. Lo formalizaré mediante un oficio a la FGR”, publicó en su cuenta oficial de X.

El dirigente del PRI, Alito Moreno, también criticó al senador morenista y exigió que devuelva los escoltas: “Cobarde Fernández Noroña, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto! Devuelvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un coyón, un cobarde y un vil chillón”, escribió en X.