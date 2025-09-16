México

México: las predicciones del tiempo en Tijuana este 16 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué ropa salir este martes, aquí está el pronóstico del clima para las siguientes horas en Tijuana.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este martes, se prevé que en Tijuana habrá un 2% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 31 centígrados y una mínima de 20°. La nubosidad será del 39% y por la noche habrá una posibilidad del 10% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre Vientos de Santa Ana, el clima en Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido que se caracteriza por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las lluvias no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno conocido como “Vientos de Santa Ana”, que se caracterizan por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son raras en esta zona.

Las costas de Tijuana
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaTijuanaBaja Californiamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Reportan distintas fallas en pleno día de registro de la Beca Rita Cetina 2025

Desde este lunes 15 de septiembre se lleva a cabo la incorporación a nuevos beneficiarios, quienes recibirán mil 900 pesos bimestrales

Reportan distintas fallas en pleno

Tren Interurbano México - Toluca tiene un avance del 98 por ciento, según SICT

El gobierno federal se comprometió a inaugurar la obra este 2025

Tren Interurbano México - Toluca

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Michoacán, según la IA?

Localidades llenas de historia, cultura y escenarios naturales únicos conforman la lista de los lugares más atractivos del estado

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Grito de Independencia 2025 en vivo: inicia el concierto en el Zócalo de CDMX con La Arrolladora

Se conmemora el 215 aniversario del inicio de la Independencia nacional

Grito de Independencia 2025 en

Chispazo: todos los números ganadores del 15 de septiembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: todos los números ganadores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Pelón”, presunto lavador

Cae “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos y cercano a Iván Archivaldo

EEUU coloca a México en lista de principales países de tránsito de drogas, pide mayor esfuerzo en combate al narco

Caen dos hombres con 24 millones de pesos en drogas: viajaban en un autobús con paquetes con el logo de Batman

Detienen al Secretario de Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, por presunta creación de videos amenazantes

Autoridades investigan presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

ENTRETENIMIENTO

La voz de Tito Double

La voz de Tito Double P preocupa a fans por este cambio

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: Abelito es el último líder de esta temporada

Yadhira Carrillo reconoce que a Juan Collado le disgustaba su carrera de actriz y por amor dejó los escenarios

Fuerza Regida domina el Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más populares de este día

Lis Vega celebra seis meses de relación con ‘Rayito’, hermano de YosStop 10 años menor: “Nos gusta el cotorreo”

DEPORTES

Turki Al Sheikh adelanta el

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX