México

La millonaria fortuna que perdió la onceava familia más rica de México, dueña del imperio del tequila

Los líderes de este empresa tequilera perdieron más de la mitad de su dinero durante este 2025

Por Ignacio Izquierdo

La familia perdió más de
La familia perdió más de la mitad de su fortuna (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revista Forbes publica anualmente su lista de las personas más ricas del mundo, incluyendo a empresarios mexicanos destacados por su fortuna y su papel en la economía nacional e internacional. Cada edición refleja variaciones en el patrimonio de los mexicanos debido a factores como el valor de sus empresas, fluctuaciones económicas y movimientos en la bolsa de valores.

Carlos Slim Helú suele liderar el ranking mexicano, gracias a sus participaciones en sectores como telecomunicaciones, minería y finanzas. Germán Larrea, al frente de Grupo México, es otro nombre recurrente, especialmente vinculado a la industria minera. Los hermanos Bichara, propietarios de FEMSA, y la familia Baillères, con intereses en minería y seguros, también figuran habitualmente en el listado.

El número total de mexicanos y el orden que ocupan cambian cada año. Tan solo en 2024, Forbes reportó que ocho empresarios mexicanos aparecieron en la lista, aunque sus posiciones y patrimonios variaron respecto al año anterior. Estos cambios suelen obedecer tanto a éxitos empresariales propios como a factores externos: crisis financieras, devaluaciones o nuevas regulaciones.

Fueron muchas las familias millonarias mexicanas que ganaron importantes fortunas en 2025, pero otras perdieron grandes cantidades de dinero.

Las pérdidas económicas de la familia de Juan Domingo Beckmann Legorreta

Juan Domingo Beckmann Legorreta
Juan Domingo Beckmann Legorreta (Foto: Twitter@carlosmartinh)

El empresario Juan Domingo Beckmann Legorreta y su familia han experimentado un cambio significativo en su posición dentro del ranking de millonarios de Forbes, al descender del sexto lugar alcanzado en 2024 al undécimo este año. Su fortuna, estimada anteriormente en 4 mil 600 millones de dólares, se redujo de manera notable a 1 mil 900 millones de dólares en el último periodo.

Con más de 28 años de experiencia en la industria, Beckmann Legorreta ocupa desde 2002 el cargo de director general de Becle, una empresa familiar con más de 250 años de historia, cuyo emblema principal es el Tequila José Cuervo. La compañía, fundada por Don José María Guadalupe de Cuervo y Montaño, ha mantenido su legado a lo largo de más de 11 generaciones, extendiendo su presencia comercial a 85 países y consolidando una oferta de más de 30 marcas de bebidas espirituosas.

Los dueños del tequila José
Los dueños del tequila José Cuervo perdieron la mitas de su dinero. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Durante su trayectoria dentro de la firma, Beckmann Legorreta se desempeñó inicialmente como gerente de Tequila Centenario y luego asumió la Gerencia de Desarrollo de Nuevos Productos. Además, fue el creador de la marca José Cuervo Reserva de la Familia, lo que marcó el inicio de una gestión orientada a la innovación tanto en la categoría de tequila como en otros segmentos como ron, vodka, licores y bebidas energéticas.

Bajo su liderazgo, Becle recibió reconocimientos destacados, entre ellos el Premio de Exportación y el Premio Nacional de Calidad, que han evidenciado la fortaleza y proyección internacional de la empresa. Beckmann Legorreta es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac, formación académica que ha respaldado su papel en la consolidación de la compañía familiar dentro del mercado global de bebidas.

