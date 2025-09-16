México

La Casa de los Famosos México: Abelito se convierte en el nuevo líder de la semana

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

Por Cinthia Salvador

    Los participantes de La Casa de los Famosos México participaron en una nueva competencia para definir al líder de la semana. Durante la gala de este 15 de septiembre, los integrantes del Cuarto Eclipse realizaron una dinámica en la que eligieron al azar distintas regaderas, determinadas por chocolates ocultos en una mesa.

    Tras la prueba, Abelito resultó ganador y se convirtió en el último líder de la temporada. Como líder, obtuvo inmunidad, la opción de defender la salvación el próximo viernes y acceso a la suite durante una semana. Aunque Abelito creyó que podría elegir a su acompañante en la suite, se informó que será el público quien decida, mediante una votación, quién compartirá ese espacio con él.

    (Captura de pantalla YouTube)
    (Captura de pantalla YouTube)

