México

Intento de asalto armado por menores de edad en banco de Tijuana termina con detención de sospechosos

Tres personas, incluidos dos adolescentes, fueron arrestadas tras un fallido robo en una sucursal bancaria de Plaza Otay, donde dispararon contra el personal

Por Fabián Sosa

Intento de asalto armado en
Intento de asalto armado en banco de Tijuana termina con detenidos y sin heridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un intento de asalto armado perpetrado por dos adolescentes y un adulto en una sucursal bancaria de Tijuana terminó con detonaciones de arma de fuego contra el personal del banco y la rápida detención de los sospechosos por la policía municipal.

El ataque ocurrió la tarde del viernes 12 de septiembre en la sucursal del banco BBVA, la cual se encuentra ubicada en Plaza Otay, al este de la ciudad fronteriza.

De acuerdo con la versión oficial entregada por María Elena Andrade Ramírez, titular de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), los asaltantes—dos jóvenes de 16 y 15 años, acompañados por un adulto de 30 años—llegaron vestidos con ropa de camuflaje y con el rostro cubierto.

Contexto de lo ocurrido en Tijuana

La policía municipal de Tijuana
La policía municipal de Tijuana frustra robo en BBVA y asegura armas tras persecución. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Jon Nazca)

Según la información difundida en la conferencia de prensa del pasado lunes 15 de septiembre, se trata de cuatro sujetos que ingresaron a la sucursal y lo hicieron fuertemente armados.

Los presuntamente responsables sometieron a clientes y empleados, lanzando amenazas directas contra las cajeras para exigir la entrega de efectivo.

Los agresores abrieron fuego contra las ventanillas de atención y el mostrador donde las cajeras intentaron protegerse, pero “no teniendo contemplado que este era blindado”. Los disparos rebotaron sin herir a ninguna persona, detalló Andrade Ramírez en conferencia de prensa y agregó que los intentos de evasión de los empleados limitaron el acceso de los atacantes al efectivo.

Las cámaras de seguridad y la reacción de la policía municipal permitieron rastrear la ruta de huida del vehículo utilizado en el intento de robo.

Las patrullas detuvieron el automóvil poco tiempo después en la rampa descendente de Otay hacia la colonia 5 y 10, logrando la captura de José Pablo “N” (30 años), William “N” (16 años) y Esteban “N” (15 años).

Las autoridades aseguraron un arma larga tipo R15, una pistola calibre .38 y un estuche de guitarra negro, aparentemente utilizado para transportar armamento.

Las investigaciones iniciales confirmaron que ningún cliente ni empleado resultó lesionado, y no se logró sustraer dinero del banco. Imágenes divulgadas por la fiscalía muestran las huellas de los disparos en las ventanillas marcadas con los números 1, 3 y 6, así como los casquillos y el equipo abandonado.

Las tres personas involucradas fueron puestas a disposición de la autoridad investigadora competente, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la indagatoria para esclarecer los detalles del caso y la posible relación de los implicados con otros delitos en la zona. La rápida respuesta de la policía municipal de Tijuana permitió prevenir consecuencias fatales, subrayó Andrade Ramírez.

