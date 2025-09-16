México

Imelda Tuñón revela que Maribel Guardia no ha mostrado interés por saber de su nieto: “Ni una sola vez me ha preguntado”

La viuda de Julián Figueroa aseguró que cuando estuvo alejada de su hijo siempre buscó tener contacto con él

Por Jazmín González

El proceso legal entre Maribel
El proceso legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón sigue en pie a casi un año de haber dado inicio. (Instagram)

Imelda Tuñón y Maribel Guardia regresaron al ojo del huracán tras sus recientes declaraciones relacionadas con la herencia de Julián Figueroa.

Cabe recordar que a principios de año la conductora costarricense comenzó un proceso legal contra la viuda de su hija por supuesto consumo de sustancias ilícitas y abandono de su hijo José Julián.

Ante la denuncia, el menor pasó a manos de la también actriz, lo que detonó que Imelda Garza Tuñón comenzara una lucha por recuperar a su hijo y desencadenó una serie de dimes y diretes sobre ambas personalidades.

La viuda del cantante compartió detalles Crédito: YT/ Sin Verguenza

Después de algunas semanas, el pequeño regresó con la viuda de Julián Figueroa, y desde entonces han permanecido juntos; sin embargo, recientemente la polémica volvió a revivir, pues la joven aseguró que Maribel Guardia no ha mostrado interés por su nieto.

Imelda Tuñón revela que Maribel Guardia no ha mostrado interés por saber de su nieto José Julián

En un reciente encuentro con diferentes medios de comunicación, Imelda Tuñón compartió que Maribel Guardia no ha preguntado por su nieto. Además, resaltó que cuando ella estuvo alejada del menor, siempre buscó seguir en contacto.

“Cuando yo no lo tuve (30 días), yo todos los días le estaba preguntado por él, y ella ni un solo día, ni una sola vez me ha preguntado cómo está o si lo puede ver, nada”, comentó.

Maribel Guardia con su nieto
Maribel Guardia con su nieto José Julián, su hijo Julián Figueroa y su exnuera Imelda Tuñón. (IG: @julian_f.f)

Asimismo, agregó que cuando las personas tienen interés por saber de alguien “se nota”, asegurando que la actriz de “Lagunilla mi barrio” no ha querido tener contacto con su nieto “solo una vez”.

“Lo único que yo sé es que ella ha peleado la custodia, pero que ella que se haya se acarcado a mí a decir que quiere hablar con el niño, que quiere saber cómo está, no, para nada”, afirmó.

Maribel Guardia confirma que no ha tenido acercamiento con el pequeño José Julián

Por su parte, Maribel Guardia también tuvo un encuentro con la prensa en el que fue cuestionada sobre la posibilidad de que su nieto José Julián herede algunas de sus cosas.

"Mis cosas son mis cosas, me quedo con ellas, las tengo y se las puedo dar a quien yo quiera”, afirmó, dejando entrever que su nieto podría ser su heredero.

Maribel Guardia solo habría buscado
Maribel Guardia solo habría buscado una vez a su nieto José Julián. (Fotos: Ventaneando, YouTube / @maribelguardia, Instagram)

Sin embargo, en ese mismo encuentro con los medios, la presentadora de 67 años confirmó que no ha tenido acercamiento con su nieto y solo sabe de él a través de las autoridades correspondientes.

“Imelda me ha mandado algunos mensajes donde me deja ver claramente, no se los puedo contar, muy triste“, sentenció.

