Identifican a civil abatido tras enfrentamiento en Tepuche, Culiacán

El enfrentamiento entre autoridades y civiles armados dejó el saldo de dos abatidos. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Jesús Bustamante)

Nemecio N., de 42 años, fue identificado como uno de los civiles abatidos en el enfrentamiento ocurrido el viernes pasado en Caminaguato, sindicatura de Tepuche, al norte de Culiacán.

De acuerdo con información publicada por fuentes locales, familiares realizaron los trámites ante el Ministerio Público para reclamar el cuerpo durante la tarde del pasado lunes 15 de septiembre de 2025.

El enfrentamiento se registró el día viernes 12 de septiembre en el poblado La Reforma, perteneciente a Tepuche, donde elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) efectuaban operativos de prevención.

La Fiscalía General de la República autorizó la entrega del cuerpo de Nemecio N., mientras otro permanece sin identificar en el Semefo. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

Durante el despliegue, militares interceptaron a civiles armados, quienes dispararon contra las fuerzas federales. El intercambio de disparos finalizó en Caminaguato y dejó como saldo dos personas muertas.

Las autoridades precisaron que uno de ellos fue identificado como Nemecio “N”, de 42 años de edad y quien tenía domicilio en la colonia Loma de Rodriguera, ubicada en el norte de Culiacán.

La Fiscalía General de la República (FGR) autorizó la entrega del cuerpo tras los procedimientos de identificación y documentación correspondiente. Uno de los cuerpos permanece aun en el Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser reclamado ni identificado.

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró que los recorridos de vigilancia forman parte de las acciones para contrarrestar la presencia de grupos armados en la región. Los hechos movilizaron a diferentes dependencias de seguridad de Sinaloa, según quedó documentado por fuentes estatales y federales.

La sindicatura de Tepuche, en el norte de Culiacán, ha registrado enfrentamientos frecuentes entre fuerzas federales y presuntos miembros de organizaciones delictivas en los últimos meses. El suceso confirmó la continuidad de operativos militares en zonas rurales del estado.

Informe de seguridad de la SSPC

Sinaloa reportó cero víctimas de homicidio doloso el 15 de septiembre de 2025, según el informe de seguridad de la SSPC. (AP/ Imagen de Archivo/ Fernando Llano)

El estado de Sinaloa reportó cero víctimas de homicidio doloso el 15 de septiembre de 2025, según cifras de las Fiscalías estatales y dependencias federales incluidas en el reporte más reciente sobre seguridad.

Los datos actualizados exponen que, a diferencia de estados como Chihuahua, que sumó siete víctimas ese mismo día, Sinaloa apareció en el registro con cero homicidios dolosos, igual que Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Coahuila y otros siete estados. Este registro marca un descenso importante respecto a meses y años anteriores, donde el promedio diario de homicidios dolosos en la entidad rondaba cifras significativamente mayores.

Las estadísticas mensuales exhiben además que el pico reciente más alto de víctimas en Sinaloa durante el último año se presentó en septiembre de 2024, con 2.350 personas, lo que supuso en ese mes un promedio de 78 casos diarios. La tendencia descendente posterior aparece reflejada en los datos del presente año, donde mayo contabilizó 1.777 víctimas, julio sumó 1.754 y en septiembre (con corte al día 15) se reportaron apenas 838 casos, con un promedio diario inferior al de ejercicios anteriores.

La información del documento oficial detalla: “El reporte de homicidios inició a partir del 5 de diciembre de 2018”, lo que otorga un contexto amplio para el análisis y comparación de las cifras. El corte de información se realizó la madrugada del 16 de septiembre, lo que permite mostrar la foto más actual posible sobre el estado de la seguridad en la región.

Este descenso ha sido atribuido por diversas autoridades locales y federales a la intensificación de las estrategias de prevención del delito, así como a la cooperación entre organismos estatales y federales en Sinaloa. Si bien el descenso resulta relevante al compararse con estados tradicionalmente considerados “focos rojos”, los especialistas consultados señalan que la vigilancia sobre la evolución de la tendencia y la pronta atención ante cualquier repunte sigue siendo prioritaria.

El comportamiento observado en Sinaloa coincide con una baja nacional de homicidios dolosos en septiembre de 2025, lo que ha sido interpretado como un posible punto de inflexión en materia de seguridad. Aún así, la continuidad de estos resultados sólo podrá comprobarse con el cierre del mes y el análisis de los datos trimestrales actualizados.