México

Dólar canadiense en México hoy 16 de septiembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Por Armando Montes

Estos son los cambios en
Estos son los cambios en el valor del dólar canadiense en México de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

La moneda mexicana es una de las 10 monedas más comercializadas en el mercado de divisas a nivel internacional, la más negociada en América Latina y la tercera en todo el continente. Su precio es de gran importancia a nivel nacional como regional, pues el país se caracteriza por ser uno de los principales socios comerciales de Canadá y Estados Unidos.

La tasa de cambio es el costo de una moneda expresado en término de la divisa de otro país, esta conversión facilita el negocio internacional de bienes y servicios, así como la transferencia de fondos entre regiones. Canadá y México sostienen una relación importante a raíz del acuerdo comercial T-MEC. Por estas razones a continuación te compartimos en cuánto está el tipo de cambio entre el dólar canadiense y el peso mexicano.

El dólar canadiense se paga al comienzo del día de hoy a 13.3662 pesos en promedio. El valor de la divisa en el cierre de mercados de la jornada de ayer fue de 13.333 pesos.

De acuerdo con información de Investing, el rango anual en el tipo de cambio de esta moneda está entre los 13.2752 - 14.9402 pesos, esto representa una variación del 13.3732 en dicho periodo.

Diversos factores determina el nivel de tasa de cambio, las políticas monetarias, inflación, balanza de comercio y la expectativa de los consumidores son lagunas de las cuestiones que influyen en el valor de divisas.

Remesas desde Canadá a México

México es uno de los
México es uno de los principales socios comerciales de Canadá gracias al T-MEC (REUTERS/Christinne Muschi)

De acuerdo con estadísticas oficiales del último censo realizado en Canadá, los mexicanos son la tercera población de América Latina y el Caribe con mayor presencia en su territorio y el primero entre los países hispanohablantes de la región. En 2021 se contabilizaron un total de 132.220 personas originarias de México que viven dicho país.

El gobierno canadiense consideró que el 75.8 por ciento de esa población son habitantes permanentes que obtuvieron la ciudadanía canadiense por naturalización o que nacieron en México con padre o madre canadiense. El 24.2 por ciento fueron catalogados como residente no permanentes, en este grupo se encuentras los mexicanos que consiguieron una visa de trabajo o los estudiantes que se encuentran de intercambio.

Según el Gobierno de México las remesas provenientes de Canadá fueron de 216 millones de dólares durante el primer trimestre del año en curso y en 2023 se enviaron un total de 930 millones de dólares.

La economía en Canadá

En el mercado de divisas la oferta y demanda de las monedas determinará el valor de la tasa de cambio. Las políticas públicas, así como las monetarias tienen una gran influencia en la fluctuación de una moneda.

El dólar canadiense es la unidad monetaria oficial del país norteamericano y es representado bajo las siglas CAD en el mercado de divisas. Esta moneda ha sido utilizada en casi toda la historia del país.

Canadá se ha caracterizado históricamente por ser uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos y ante el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aprobado en 2020 sostiene una gran relación comercial con el mercado nacional.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó que el país norteamericano se dirige a un periodo de crecimiento moderado después del “duro golpe” que representó la pandemia del coronavirus. 

En 2021 el país logró colocarse como el principal socio comercial de Estados Unidos con una participación del 14.5 por ciento en dicho mercado.

Se espera que durante el
Se espera que durante el segundo semestre del año la economía Canadiense se encarrile a un crecimiento (Gobierno de Cantabria)

Predicciones económicas para Canadá

Los especialistas prevén que este año la situación financiera del país sufra menos dificultades económicas, tomando como base que la inflación se desaceleró el año pasado y las políticas monetarias del país fueron restrictivas.

El Banco Central del país ha luchado en los últimos años por bajar los índices de la inflación desde que el aumento de precios se registró en 2021. La economía de Canadá se vio impulsada el año pasado por el crecimiento histórico de la población.

Los economistas prevén que la economía del país vuelva a encarrilar en la segunda mitad de este año, en caso de que los canadienses logran aguantar la situación actual que atraviesa el país.

