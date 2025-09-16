Christian Nodal desplaza a su padre y pone a Pepe Aguilar al mando de todo: “Se convertirá en un vegetal musical”

Christian Nodal sorprendió al compartir el mismo escenario con Pepe Aguilar. |Fotos: IG, nodal - REUTERS

El entorno profesional de Christian Nodal se encuentra bajo el escrutinio público, luego de que se difundieran versiones respecto a la salida de Jaime González, padre del cantante, de la estructura empresarial que administra la carrera del intérprete de regional mexicano, supuestamente por consejo de Pepe Aguilar.

La información ha impulsado nuevas conversaciones acerca del estado de la relación entre el artista y su familia. Así como sobre la posible incorporación de Pepe Aguilar como figura relevante en las decisiones musicales de Nodal.

El giro más reciente surgió tras la publicación de un video en la cuenta oficial de YouTube del periodista Javier Ceriani, quien detalló que la determinación de Nodal habría implicado la separación definitiva de González.

“En este nuevo capítulo, Nodal contará con el apoyo de Pepe Aguilar, quien se convierte en su principal guía y respaldo. Una movida inesperada que cambia por completo el rumbo de su trayectoria artística”, menciona la descripción del video publicado por Ceriani.

De acuerdo con el artista argentino fue la semana pasada cuando Nodal tomó la decisión que calificó como “la más terrible de su carrera”. Jaime González, quien es socio del cantante en varios negocios, fue dejado fuera de la jugada.

“Christian Nodal ha tomado la decisión más terrible de su carrera. Confirmado que el jueves pasado... la guerra que se avecina, vientos de guerra... el jueves pasado Nodal tomó la decisión que lo va a convertir en un vegetal musical, en un artista en desgracia, porque decidió, por consejo de Pepe Aguilar, va a sacar a su padre Jaime González de su empresa y se separarán para siempre y Pepe ayudará a esa decisión de sacar al socio número uno de Nodal”, indicó Ceriani.

La dinastía Aguilar también tendrá un papel protagónico con Pepe Aguilar y su hija, Ángela Aguilar.

El padre de Christian Nodal había ocupado un lugar fundamental en la coordinación de los negocios del artista desde el arranque de su carrera profesional, cuando apenas tenía 17 años. No obstante, el reporte de Ceriani sugiere que recientes discrepancias personales y empresariales derivaron en su salida, en medio de especulaciones sobre la existencia de disputas internas.

Según el conductor el involucramiento de González con su hijo Nodal se extendiende hasta en más de 10 contratos. Sin embargo, al decisión de dejarlo fuera lo ha afectado más en el tema emocional que profesional.

“Es quien lo crío, y lo sacarán de la empresa. (Jaime) Él tiene un contrato de diez años mínimo, de socios. Jaime está muy muy herido y muy molesto con esta decisión, pero Nodal ya la tomó: ‘Mi padre va para afuera’”, comentó el conductor.

La situación toma un matiz particular por la creciente presencia de la familia Aguilar en la vida personal y profesional de Nodal. Tras su matrimonio con Ángela Aguilar y el aniversario de su unión, surgieron especulaciones respecto a un mayor involucramiento de Pepe Aguilar en los aspectos administrativos y creativos del cantante.

Algunas versiones aseguran que ahora sería Aguilar quien se ocupe de las labores que anteriormente desempeñaba Jaime González, incluyendo la relación con casas discográficas, el manejo de eventos y la estrategia de posicionamiento, aunque tampoco existe confirmación de manera oficial al respecto.

Otra de las informaciones presentadas por Ceriani gira en torno a presuntas diferencias financieras entre Nodal y su padre. Según lo expresado, la separación empresarial estaría relacionada con supuestos conflictos económicos y acusaciones de manejo inadecuado de ingresos: se afirmó que la decisión de apartar a González respondería a una presunta apropiación de ganancias.

Christian Nodal cantará en la celebración de la Independencia de México en Michoacán. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

“Nodal pensaba que su padre le había robado y Pepe Aguilar se lo metería en su cabeza. Sería Pepe Aguilar quien negociaría en Universal y quien empezaría a sacar de la sociedad a Pepe González”, aseguró Ceriani.

Aunque estas afirmaciones han circulado intensamente en redes sociales y foros dedicados al mundo de la música regional, Christian Nodal no ha dado ninguna declaración pública sobre el asunto.

El vínculo entre Jaime González y Pepe Aguilar también ha sido tema frecuente de rumores desde el inicio de la relación sentimental de Nodal con Ángela Aguilar. Segmentos de la industria y comentarios en plataformas digitales han señalado que el trato entre ambos progenitores se caracteriza por la tensión, e incluso se han mencionado episodios de confrontación, amenazas y discusiones, aunque no han trascendido evidencias contundentes al respecto.

Mientras tanto, el público y los seguidores del cantante permanecen a la expectativa sobre las futuras decisiones en torno a su trayectoria. El impacto de un posible cambio en la administración profesional de Christian Nodal podría implicar modificaciones importantes en rutas musicales, contratos y colaboraciones, dada la relevancia de los actores involucrados en la industria del regional mexicano.