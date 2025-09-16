México

Así reaccionó Elaine Haro a los comentarios de Cuarto Noche tras su salida de La Casa de los Famosos México

La actriz confesó que ella si intentó encajar en el equipo cuando cambió de habitación

Por Cinthia Salvador

La actriz confesó que ella
La actriz confesó que ella si intentó encajar en el equipo cuando cambió de habitación. (La Casa de los Famosos México)

Elaine Haro reaccionó de manera muy emocional al conocer los comentarios realizados sobre ella por sus excompañeros del extinto Cuarto Noche, a solo un día de haber dejado La Casa de los Famosos México. Durante su aparición en la gala especial del 15 de septiembre, los conductores Odalys Ramírez y Diego De Erice revelaron a la actriz opiniones inéditas que sucedieron tras su salida del reality.

Uno de los momentos más comentados surgió cuando se le mostró el análisis de Alexis Ayala, quien afirmó que Haro no formaba parte de la “manada original de Cuarto Noche”, poniendo en duda su pertenencia al grupo. Ante esas imágenes, la actriz lamentó la dureza de las palabras, subrayando.

“Apenas me voy enterando de ciertas cosas, esto está muy fuerte”. Durante su intervención, Haro explicó que, pese a su cambio de estrategia, mantuvo lealtad con su nuevo equipo en la casa.

La actriz desde un inicio
La actriz desde un inicio comenzó a jugar a favor de cuarto Noche. (Captura de pantalla TikTok La Casa de los Famosos México)

Elaine Haro dio a conocer públicamente que su transición de Cuarto Día a Cuarto Noche fue compleja y cargada de emociones. “Cuando tomé la decisión, decidí empezar a jugar con Cuarto Noche. Mi cariño y lealtad en las primeras semanas siempre estuvo con Día, pero cuando cambié, sí jugué con Noche”, detalló la actriz en la gala.

Las palabras de Alexis Ayala generaron un impacto visible en la intérprete, quien reconoció que los comentarios tenían una parte de verdad. “Sí tiene mucha verdad, no me gusta escucharlo, me duele, pero sí yo inicié en Día. Que no me consideren original sí tiene algo de cierto y sí me duele escucharlo, se siente feo, pero sí es verdad”, expresó Elaine Haro visiblemente afectada.

Alexis Ayala dio a entender
Alexis Ayala dio a entender que Elaine no pertenecía a la "manada original". (captura de pantalla)

En relación con los comentarios sobre su pertenencia a algún grupo, Elaine Haro aclaró que intentó integrarse a un equipo y valoró las experiencias positivas obtenidas en el programa. “Yo traté de encajar en un equipo, pero no se me dio, pero feliz que se hayan quedado con cosas bonitas de mí”, señaló la actriz al cierre de la transmisión.

Las reacciones dentro y fuera de la casa continúan marcando la conversación pública desde su salida del reality.

El pasado domingo 14 de septiembre Elaine se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México, tras enfrentarse en la silla giratoria con Shiky. La actriz reaccionó visiblemente en shock al abandonar el recinto, cruzando la puerta que la condujo al foro, donde ya la esperaban Galilea Montijo y la audiencia.

Elaine HaroLa Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMmexico-entretenimiento

