México

15 de septiembre en Sinaloa: ocho detenidos, un civil abatido y un incendio en Taste El Fresno

Las autoridades se movilizaron luego de recibir reportes de tiroteos, vehículos incendiados y presencia de grupos armados en varias comunidades

Por Fabián Sosa

Guardar
Violencia en Culiacán y Navolato
Violencia en Culiacán y Navolato deja un civil muerto, ocho detenidos y daños materiales tras ataques armados. (RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO)

La noche del lunes y las primeras horas del martes se registraron intensos episodios de violencia al norponiente de Culiacán, donde reportes de enfrentamientos y ataques armados movilizaron a las fuerzas de seguridad en la sindicatura de Culiacancito y en el municipio de Navolato.

De acuerdo con información recabada por Línea Directa, la situación dejó al menos un civil abatido, ocho personas detenidas, varios vehículos asegurados y daños materiales tras el incendio provocado en un establecimiento Taste, El Fresno.

Según Línea Directa, las primeras alertas surgieron al número de emergencias 911 durante la noche. Vecinos de Culiacancito y del poblado El Tamarindo reportaron disparos, hombres armados y vehículos sospechosos circulando por la zona. En la colonia Tierra Blanca, testigos también denunciaron ráfagas y disparos contra domicilios.

Cuáles son las zonas afectadas

Enfrentamientos y ataques armados movilizan
Enfrentamientos y ataques armados movilizan a fuerzas de seguridad en Culiacancito y Navolato. (Imagen de Archivo/ SSP Sinaloa)

Fuentes consultadas por Línea Directa mencionaron de forma extraoficial que los hechos involucraron a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y supuestos integrantes de grupos armados.

La balacera habría resultado en la muerte de un civil y la captura de ocho personas, así como en el aseguramiento de armamento y automóviles, aunque las autoridades aún no han emitido un parte oficial sobre estos eventos.

La movilización de fuerzas federales y estatales se extendió hacia otros puntos del estado. En Villa Ángel Flores “La Palma”, Navolato, también se reportó el desplazamiento de hombres armados hacia El Tamarindo, tendiendo un cerco en varias carreteras y poblados aledaños.

Incendio provocado en el hipódromo
Incendio provocado en el hipódromo Taste El Fresno causa pérdidas materiales y moviliza a bomberos y policías. (Imagen de Archivo/ Cortesía/Gobierno del Estado de Sinaloa)

Horas antes, en la tarde de lunes, se informó que un grupo de hombres armados prendió fuego a las instalaciones del Taste El Fresno, un hipódromo ubicado en la carretera Culiacán-Navolato, en las inmediaciones de Bariometo. Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Semar se presentaron en el lugar y solicitaron la intervención de Bomberos de Navolato para sofocar las llamas. El siniestro produjo pérdidas materiales significativas, con una palapa y una motocicleta completamente destruidas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) intervino en ambos casos y abrió carpetas de investigación para determinar la identidad de los responsables y el móvil de los ataques. Las autoridades no han confirmado si los dos hechos están relacionados, pero mantienen la vigilancia reforzada en la región.

De acuerdo con los reportes recogidos por Línea Directa, la presencia de civiles armados y los actos de violencia generaron tensión creciente en comunidades de Culiacán y Navolato. Se espera que las autoridades estatales y federales brinden más detalles sobre los detenidos y el avance de las pesquisas en las próximas horas.

Temas Relacionados

SinaloaViolenciaSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Secretaría de Cultura desaprueba subasta de patrimonio arqueológico de México en Estados Unidos

La dependencia inició acciones legales y exige la repatriación de los objetos, al denunciar que su comercialización fomenta el tráfico ilícito y el despojo cultural

Secretaría de Cultura desaprueba subasta

México: cotización de apertura del dólar hoy 16 de septiembre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de apertura del

Dólar canadiense en México hoy 16 de septiembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Dólar canadiense en México hoy

Así fue la vez que Robert Redford contó como los mexicanos tocaron su corazón y cambiaron su vida

La leyenda de Hollywood murió a los 89 años en su residencia de Utah

Así fue la vez que

¿Cómo escribir los nombres de generaciones correctamente? La RAE lo explica

Cuando se escribe sobre los distintos rangos de edad generalmente existe el dilema de si debemos hacerlo con mayúscula o minúscula

¿Cómo escribir los nombres de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los dos cárteles detrás del

Los dos cárteles detrás del huachicol fiscal: la red criminal que sacudió a la Marina, políticos y empresarios en México

Caro Quintero seguirá en aislamiento extremo en EEUU: revelan que dirigió red narco desde prisión en México a través de su hermano

Golpe a La Unión Tepito: cayó “El Irving”, uno de los criminales más buscados en la CDMX

Cae “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos y cercano a Iván Archivaldo

EEUU coloca a México en lista de principales países de tránsito de drogas, pide mayor esfuerzo en combate al narco

ENTRETENIMIENTO

Así fue la vez que

Así fue la vez que Robert Redford contó como los mexicanos tocaron su corazón y cambiaron su vida

Ángela Aguilar manda mensaje tras ‘abucheos’ en concierto de Guadalajara por el 15 de septiembre

“Ojalá puedan estar como hermanos”: Maribel Guardia habla sobre Emiliano Aguilar y condena bullying contra Ángela

Reportan que Juan Soler abandonó ‘Top Chef VIP’ tras un susto cardíaco que lo alejó de la final

“Mis cosas son mis cosas”: Maribel Guardia explica si aún contempla a José Julián en su herencia

DEPORTES

Esposa de Érick Gutiérrez, futbolista

Esposa de Érick Gutiérrez, futbolista de Chivas exhibe amenazas de muerte de fans del América tras el clásico

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara