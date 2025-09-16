15 de septiembre en Sinaloa: ocho detenidos, un civil abatido y un incendio en Taste El Fresno

Violencia en Culiacán y Navolato deja un civil muerto, ocho detenidos y daños materiales tras ataques armados. (RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO)

La noche del lunes y las primeras horas del martes se registraron intensos episodios de violencia al norponiente de Culiacán, donde reportes de enfrentamientos y ataques armados movilizaron a las fuerzas de seguridad en la sindicatura de Culiacancito y en el municipio de Navolato.

De acuerdo con información recabada por Línea Directa, la situación dejó al menos un civil abatido, ocho personas detenidas, varios vehículos asegurados y daños materiales tras el incendio provocado en un establecimiento Taste, El Fresno.

Según Línea Directa, las primeras alertas surgieron al número de emergencias 911 durante la noche. Vecinos de Culiacancito y del poblado El Tamarindo reportaron disparos, hombres armados y vehículos sospechosos circulando por la zona. En la colonia Tierra Blanca, testigos también denunciaron ráfagas y disparos contra domicilios.

Cuáles son las zonas afectadas

Enfrentamientos y ataques armados movilizan a fuerzas de seguridad en Culiacancito y Navolato. (Imagen de Archivo/ SSP Sinaloa)

Fuentes consultadas por Línea Directa mencionaron de forma extraoficial que los hechos involucraron a elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y supuestos integrantes de grupos armados.

La balacera habría resultado en la muerte de un civil y la captura de ocho personas, así como en el aseguramiento de armamento y automóviles, aunque las autoridades aún no han emitido un parte oficial sobre estos eventos.

La movilización de fuerzas federales y estatales se extendió hacia otros puntos del estado. En Villa Ángel Flores “La Palma”, Navolato, también se reportó el desplazamiento de hombres armados hacia El Tamarindo, tendiendo un cerco en varias carreteras y poblados aledaños.

Incendio provocado en el hipódromo Taste El Fresno causa pérdidas materiales y moviliza a bomberos y policías. (Imagen de Archivo/ Cortesía/Gobierno del Estado de Sinaloa)

Horas antes, en la tarde de lunes, se informó que un grupo de hombres armados prendió fuego a las instalaciones del Taste El Fresno, un hipódromo ubicado en la carretera Culiacán-Navolato, en las inmediaciones de Bariometo. Elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la Semar se presentaron en el lugar y solicitaron la intervención de Bomberos de Navolato para sofocar las llamas. El siniestro produjo pérdidas materiales significativas, con una palapa y una motocicleta completamente destruidas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) intervino en ambos casos y abrió carpetas de investigación para determinar la identidad de los responsables y el móvil de los ataques. Las autoridades no han confirmado si los dos hechos están relacionados, pero mantienen la vigilancia reforzada en la región.

De acuerdo con los reportes recogidos por Línea Directa, la presencia de civiles armados y los actos de violencia generaron tensión creciente en comunidades de Culiacán y Navolato. Se espera que las autoridades estatales y federales brinden más detalles sobre los detenidos y el avance de las pesquisas en las próximas horas.