México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 14 de septiembre

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Por Infobae Noticias

Guardar
El AICM actualiza en tiempo
El AICM actualiza en tiempo real el estatus de sus vuelos (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), checa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas del domingo 14 de septiembre.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: VB1232

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:55

Estatus: Demorado

Vuelo: UJ780

Destino: Cancun

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 09:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4360

Destino: P.Escondido

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:02

Estado: Demorado

Vuelo: DL605

Destino: Mineapolis

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 13:55

Estado: Demorado

Vuelo: Y4402

Destino: Mazatlan

Aerolínea: Volaris

Hora: 18:45

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: habitantes se alistan para la noche de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Vientos CDMX: activan alerta amarilla en estas siete alcaldías para la noche de hoy domingo 14 de septiembre

Prevén fuertes rachas acompañadas de lluvias, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Vientos CDMX: activan alerta amarilla

El Batán: entre la urgencia hídrica y la confianza pública

El gobernador del estado, Mauricio Kuri, impulsó el proyecto que promete ser una estrategia audaz para garantizar agua potable en la ciudad

El Batán: entre la urgencia

Del Himalaya al Zócalo: las lecciones de Nepal para México

19 personas murieron en enfrentamientos con la policía, cientos resultaron heridas y el propio primer ministro K. P. Sharma Oli se vio obligado a dimitir

Del Himalaya al Zócalo: las

Frida Sofía recuerda a su abuela Silvia Pinal en el que habria sido su cumpleaños 94

La hija de Alejandra Guzmán recordó a su abuela con palabras llenas de amor en redes sociales, mostrando que el vínculo entre ambas trascendió los conflictos familiares y las distancias públicas

Frida Sofía recuerda a su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familia Michoacana: sentencian a hombre

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: habitantes se alistan para la noche de eliminación

Frida Sofía recuerda a su abuela Silvia Pinal en el que habria sido su cumpleaños 94

K-pop: ranking de las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes México

Mientras Los Ángeles Azules triunfan en Europa son criticados por su silencio ante trágica explosión en Iztapalapa

Kiko Campos, compositor de Timbiriche, se disculpa con Sasha Sokol por normalizar abuso de Luis de Llano: “Me avergüenzo”

DEPORTES

Canelo Álvarez manda mensaje tras

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos