México

Valor de cierre del dólar en México este 15 de septiembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
La paridad peso-dólar ha estado
La paridad peso-dólar ha estado ligada históricamente. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 18,36 pesos mexicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,38% con respecto a los 18,43 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un descenso 1,62%, por ello en términos interanuales aún conserva una disminución del 4,82%.

Si confrontamos el valor con días previos, acumuló siete sesiones sucesivas en dígitos negativos. La volatilidad referente a estos siete días fue de 3,21%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (11,23%), lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo que indica la tendencia general.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: Línea A del STC brinda servicio provisional

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: definirán con pruebas el liderazgo de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Carlos Slim gana contrato para construir el tren Saltillo-Monterrey

El empresario obtuvo la oferta ganadora para esta ruta de pasajeros

Carlos Slim gana contrato para

¿Habrá Hoy No Circula este martes 16 de septiembre en CDMX y Edomex?

Este programa de restricción vehicular puede ser suspendido por las autoridades por razones especiales

¿Habrá Hoy No Circula este

¿Qué hace el aceite de menta en el cabello?

Es un aliado en la prevención del debilitamiento del pelo, ofreciendo una alternativa natural para quienes buscan mantener una melena fuerte

¿Qué hace el aceite de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades prepara denuncias por presunto

Autoridades prepara denuncias por presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

Tarjetas de crédito y alerta de México: las claves para la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: definirán con pruebas el liderazgo de la semana

¿Qué hace el aceite de menta en el cabello?

Cuarta confirmada de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán a la nueva participante

Miss Jalisco Yoana Gutiérrez niega complot contra Fátima Bosch ante ola de ataques: “Son injustos los comentarios agresivos”

¿Cuántos votos sacaron a Elaine Haro y cuántos millones vieron su eliminación en La Casa de los Famosos México 3?

DEPORTES

“La Hormiga” González se mete

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco