Previsión del tiempo en México: detalles del clima por regiones este 15 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre

La tormenta tropical Mario se ha reintensificado, se localiza a 490 km al sur de Baja California Sur, sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias y vientos fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur.

El monzón mexicano aunado a divergencia, generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, norte y centro de la República Mexicana en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, además del occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco y Puebla.

La onda tropical núm. 32 se desplazará gradualmente sobre el sureste y sur del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura, que se extenderán sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, además de la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano, originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Domingo 14 de septiembre:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (sur y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán y Estado de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur y Coahuila. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.