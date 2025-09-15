México

Previsión del tiempo en México: detalles del clima por regiones este 15 de septiembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Por Infobae Noticias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre

La tormenta tropical Mario se ha reintensificado, se localiza a 490 km al sur de Baja California Sur, sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias y vientos fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur.

El monzón mexicano aunado a divergencia, generará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Canales de baja presión se extenderán sobre el noreste, norte y centro de la República Mexicana en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones mencionadas, además del occidente del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco y Puebla.

La onda tropical núm. 32 se desplazará gradualmente sobre el sureste y sur del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura, que se extenderán sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, además de la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano, originarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en las mencionadas regiones.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Domingo 14 de septiembre:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y oeste) y Chiapas (sur y este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Puebla, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán y Estado de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Zacatecas, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Aguascalientes. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California Sur y Coahuila. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Oaxaca (istmo de Tehuantepec) y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Baja California Sur, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Se inunda Hospital 53 del IMSS en Los Reyes La Paz: Zoé Robledo asegura que no hubo incidentes de riesgo

En el hospital se encuentran hospitalizados varias víctimas de la explosión de una pipa de has en Iztapalapa

Se inunda Hospital 53 del

La Casa de los Famosos México en vivo: Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada del reality

Los habitantes viven una noche de tensiones por la séptima gala de nominación

La Casa de los Famosos

Elaine Haro rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “Me mostré tal y como soy”

La actriz dio sus primeras declaraciones entre lágrimas, tras convertirse en la séptima eliminada del reality show

Elaine Haro rompe el silencio

Así fue la eliminación de Elaine Haro y el regreso de Shiky a La Casa de los Famosos México

La eliminación de la actriz causó gran conmoción entre los habitantes

Así fue la eliminación de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina detiene a cuatro sujetos

Marina detiene a cuatro sujetos en Navolato con armas, un vehículo y más de mil dosis de metanfetamina

Ecuador asegura 12 toneladas de cocaína que tenían como destino México y EEUU

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada del reality

Elaine Haro rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “Me mostré tal y como soy”

Así fue la eliminación de Elaine Haro y el regreso de Shiky a La Casa de los Famosos México

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop: las 10 canciones más escuchadas hoy en iTunes México

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así quedó el posicionamiento de esta noche de eliminación

DEPORTES

Así se burló Óscar de

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo