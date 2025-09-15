México

Mientras Los Ángeles Azules triunfan en Europa son criticados por su silencio ante trágica explosión en Iztapalapa

La falta de un mensaje de apoyo por parte del famoso grupo ante la explosión que dejó muertos y heridos en CDMX ha generado molestia entre sus seguidores, quienes esperaban un gesto solidario del grupo originario de la demarcación

Por Armando Guadarrama

Guardar
El grupo musical Los Ángeles
El grupo musical Los Ángeles Azules es cuestionado por no pronunciarse tras la tragedia en su barrio natal (Archivo)

La ausencia de un pronunciamiento público por parte de Los Ángeles Azules tras la explosión ocurrida en Iztapalapa ha generado una oleada de críticas en redes sociales, donde usuarios han cuestionado el silencio del grupo musical, especialmente por su vínculo con la demarcación y su conocido lema: “De Iztapalapa, para el mundo”.

La tragedia, que tuvo lugar el martes 10 de septiembre, ha dejado al menos 13 personas fallecidas y 70 lesionadas, según el último reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El impacto de la explosión, provocada por la volcadura de una pipa que transportaba 49.500 litros de gas LP, se extendió más allá de los daños materiales, afectando profundamente a la comunidad.

La magnitud del accidente llevó a Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, a cancelar la verbena popular prevista para el 15 de septiembre, reemplazándola por un acto cívico en señal de duelo.

La explosión en Iztapalapa deja
La explosión en Iztapalapa deja 13 muertos y 70 heridos, generando críticas al silencio de Los Ángeles Azules (Cuartoscuro)

En este contexto, la expectativa de una reacción solidaria por parte de Los Ángeles Azules creció entre los habitantes y seguidores del grupo, quienes, a tres días del incidente, no encontraron ningún mensaje de apoyo en las plataformas oficiales de la banda.

Las publicaciones recientes del grupo, centradas en su gira por Europa, intensificaron el descontento. El tuit que anunciaba su presentación en Londres, con la frase “De Iztapalapa para Londres, Por primera vez en Europa….. Los Ángeles Azules”, se convirtió en el epicentro de los reclamos.

Comentarios como “¿Cuándo su comunicado de solidaridad con el barrio que los vio nacer, que ahora está de luto?”, “Así como Iztapalapa les ha dado tanto, creo que ustedes deberían darle, aunque sea respeto” y “No se olviden del lugar que los vio nacer, ¡Iztapalapa los necesita!” se multiplicaron en las redes sociales del grupo.

La volcadura de una pipa
La volcadura de una pipa de gas LP en Iztapalapa provoca una tragedia y moviliza a la comunidad en busca de respuestas (Photo by Valentina ALPIDE / AFP)

El repudio no se limitó a una sola publicación, sino que se replicó en el resto de los mensajes emitidos por la banda, donde los usuarios insistieron en la necesidad de un gesto de apoyo hacia la comunidad afectada.

Mientras tanto, la atención pública se mantuvo en las necesidades inmediatas de los damnificados y en la exigencia de responsabilidades.

La mañana del 14 de septiembre, un grupo de manifestantes bloqueó la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en demanda de una mayor regulación para las empresas gaseras y la reparación de los daños ocasionados por la explosión.

Durante la protesta, los participantes subrayaron que el impacto del accidente trasciende lo material y genera consecuencias sociales de gran alcance, por lo que exigieron que la empresa responsable asuma la atención de las víctimas y sus familias.

A tres días del accidente,
A tres días del accidente, la expectativa de un mensaje solidario por parte del grupo sigue creciendo, mientras los fans insisten en la importancia de no olvidar sus orígenes (Recorte)

El informe preliminar de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presentado el sábado, atribuyó la causa probable del accidente al exceso de velocidad del conductor de la pipa.

Bertha Alcalde, titular de la dependencia, explicó que la explosión se originó por una fractura de aproximadamente 40 centímetros en el casquete del tanque, presuntamente causada por el impacto contra el pavimento y un muro.

La funcionaria enfatizó: “En el sitio no se identificó bache alguno. Se realizaron todas las periciales correspondientes y se cuenta con evidencia fotográfica. Además, no se llevaron a cabo trabajos de pavimentación posteriores en ese tramo del Circuito”.

El anuncio de su concierto
El anuncio de su concierto en Londres fue el detonante para que seguidores exigieran al grupo un pronunciamiento sobre el accidente que enluta a su barrio (Seitrack)

Alcalde también informó que la empresa involucrada ya rindió su declaración y mantiene pólizas de seguro vigentes. Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, desmintió los rumores sobre un reencarpetado en el lugar del accidente y precisó que únicamente se han realizado labores de limpieza y mantenimiento, instando a la población a no difundir información no confirmada.

La Fiscalía atribuye el accidente
La Fiscalía atribuye el accidente al exceso de velocidad y descarta fallas en el pavimento del lugar (Cuartoscuro)

Hasta las 10:00 horas del domingo 14 de septiembre, el balance oficial ascendía a 13 personas fallecidas y 70 lesionadas, de las cuales 30 han sido dadas de alta y 40 permanecen hospitalizadas, con 22 en estado crítico.

La circulación en la zona afectada se restableció tras la manifestación, pero el reclamo social y la demanda de solidaridad, tanto de figuras públicas como de la empresa responsable, persisten en el ánimo de la comunidad.

Temas Relacionados

Los Ángeles AzulesIztapalapaPuente de la ConcordiaCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

El ex campeón mundial encaró la derrota, expresó su opinión al respecto de su rival y lo que pasó en la pelea

Canelo Álvarez manda mensaje tras

Así es como los delincuentes se hacen pasar por videntes para estafar

Estafadores aprovechan la desesperación de personas vulnerables para obtener pagos anticipados y datos personales

Así es como los delincuentes

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así fue el momento en que Dalílah abre la puerta y tira a Abelito

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

SRE continúa brindando apoyo consular a mexicanos en la flotilla Global Sumud

El grupo de personas abordó la embarcación desde el pasado lunes 1 de septiembre

SRE continúa brindando apoyo consular

Rubén Rocha Moya anuncia cancelación de festejos por el Grito de Independencia en Culiacán

Detalló que solamente habrá un acto cívico con los representantes de los poderes y de las Fuerzas Armadas

Rubén Rocha Moya anuncia cancelación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Familia Michoacana: sentencian a hombre

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: así fue el momento en que Dalílah abre la puerta y tira a Abelito

Kiko Campos, compositor de Timbiriche, se disculpa con Sasha Sokol por normalizar abuso de Luis de Llano: “Me avergüenzo”

Facundo denuncia amenazas a su familia por la broma que le hizo a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

DEPORTES

Por qué Terence Crawford le

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”

Diablos Rojos gana el tercer juego de la Serie del Rey, están a una victoria de llevarse el título

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?