Línea A del Metro CDMX permanece inundada tras intensa lluvia

El Director General del STC Metro indicó que existen dos puntos críticos de inundación en el tramo Santa Marta – Los Reyes. (@AdrianRubalcava)

La tarde del domingo 14 de septiembre, las operaciones de la Línea A del Metro de la Ciudad de México quedaron suspendidas en el tramo de Guelatao a La Paz debido a severas inundaciones derivadas de lluvias intensas. El incidente afectó directamente a miles de usuarios en el oriente de la capital y obligó a activar un protocolo de emergencia por parte del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Poco después de las 18:00 horas, una tormenta intensa cayó sobre la zona oriente de Ciudad de México, provocando encharcamientos y anegaciones en varias vialidades. Las instalaciones del Metro CDMX resultaron comprometidas cuando la acumulación de agua superó la capacidad de filtrado, ingresando a la infraestructura ferroviaria en el tramo entre Santa Marta y Los Reyes. Según reportó la dirección general del sistema, al corte de las 03:21 horas del lunes 15 de septiembre, el servicio en ese tramo continuaba fuera de operación.

El director general del STC, Adrián Ruvalcaba, declaró en la madrugada que “no hay servicio de Guelatao a La Paz. Personal del Metro CDMX trabaja en la zona para restablecer la operación lo antes posible”. Informó que existen dos puntos críticos de inundación. En el primero, el agua cubre 250 metros de vías, alcanzando una altura de hasta un metro, donde ya operan brigadas de desasolve.

Personal del municipio, reportó a las 3:21 horas que los registros de toda la zona están azolvados, sin capacidad de desalojar el agua.(@AdrianRubalcava)

En el segundo punto, la extensión afecta 600 metros y la lámina de agua llega a 1.7 metros. En esta zona, la evacuación resulta compleja porque vecinos de la zona manifestaron resistencia al bombeo, al sostener que existe riesgo de que sus domicilios resulten afectados.

Personal del municipio reportó además que los registros urbanos presentan colapsos y se encuentran azolvados, situación que impide una rápida evacuación del líquido. Hasta el momento, el sistema opera 12 bombas distribuidas en diversos puntos, aunque el retiro del agua avanza con dificultad debido a la gran cantidad de desechos hallados en las inmediaciones de las vías y drenajes.

Se mantiene bajo observación la barda perimetral del cajón ferroviario de la interestación, ante posibles daños estructurales por la fuerza del caudal que descendió desde colonias altas. En ese sector, el propio cajón del tren funcionó como un dique que contuvo el empuje del agua.

El servicio en la Línea A se vio afectado por las intensas lluvias. (X/ @AdrianRubalcava)

El STC ha manifestado que sus equipos continúan laborando para restablecer el servicio lo antes posible, en tanto logren un acuerdo con residentes y autoridades municipales respecto a los trabajos de desfogue pendientes. El tramo más afectado permanece cerrado mientras avanzan las labores de reparación y evaluación de daños en la infraestructura.

Servicio temporal de RTP

Hasta las 5:30 horas de este lunes, el STC Metro dio a conocer que la Línea A presta servicio temporal entre Pantitlán y Guelatao en ambos sentidos.

Trabajadores del Metro realizan tareas de extracción de agua en el municipio de La Paz para restablecer el servicio completo cuanto antes. Como alternativa, permanece habilitado el transporte gratuito de RTP en el tramo de Guelatao a Santa Marta.