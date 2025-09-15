Hallan cuerpo en descomposición en carretera de Sinaloa, cerca del puente Toro Manchado

El hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en Salvador Alvarado, Sinaloa, reaviva la preocupación por la violencia en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fin de semana en Sinaloa se registraron múltiples homicidios, algunas personas heridas y hallazgos de cuerpos en diferentes regiones del estado. Uno de ellos fue localizado en avanzado estado de descomposición en el municipio de Salvador Alvarado.

El cuerpo pertenecía a un hombre y fue localizado a un costado de la carretera federal México 15 en la cercanía de la comunidad de Caitime la mañana de este lunes 15 de septiembre de 2025, según información de medios locales.

En primera instancia, la identidad del occiso era desconocida; sin embargo, posteriormente fue identificado sin que se diera a conocer cómo se obtuvieron estos datos.

Información sobre el hallazgo

El cuerpo fue identificado como Heriberto “M”, de 66 años, reportado como desaparecido desde el 12 de septiembre en Guamúchil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos por parte de fuentes locales, el cuerpo de la persona encontrada a un costado de la carretera estaba en un grado avanzado de descomposición.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona y controlaron la circulación vial. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) también arribaron a la escena para realizar las diligencias correspondientes pero se presume en reportes preliminares que se trataría de una persona que se encontraba en calidad de desaparecida.

Actualmente las autoridades se encuentran trabajando en la investigación del caso y hasta el momento no han proporcionado más detalles al respecto.

Por otro lado, el medio local conocido como Línea Directa, apunta que el cadáver fue encontrado a la altura del puente Toro Manchado, en la sindicatura de Cacalotita, Salvador Alvarado, destacando que se trata de un hombre mayor, hallado a la altura del kilómetro 87.

Además, la misma fuente señaló que el reporte oficial que alertó a las autoridades, fue a las 10:14 horas, cuando se recibió una llamada de emergencia en la que anunciaron la presencia de una persona tirada junto al carril con dirección sur a norte.

Al acudir las corporaciones de auxilio y seguridad, confirmaron que se trataba de Heriberto “M”, de 66 años de edad, quien era vecino del fraccionamiento Valle Bonito ubicado en Guamúchil y que había sido reportado como desaparecido desde el pasado viernes 12 de septiembre.

Según información proporcionada por Línea Directa, el cadáver fue trasladado a una funeraria local, donde se le practicará la necropsia de ley con la que buscarán determinar las causas de la muerte.

Esto se enmarca en un contexto de inseguridad que afecta a la población desde hace un año tras la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza en la zona norte del país.