México

El principal indicador de la BMV registró alza de 0,49% al cierre de este 15 de septiembre

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el índice mexicano, que cerró la jornada del lunes 15 de septiembre con incrementos del 0,49%, hasta los 62.102,13 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 62.252,13 puntos y un mínimo de 61.730,36 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,84%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC acumula un incremento 2,67%, por lo que en el último año acumula aún un ascenso del 21,18%.

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

México economíaBolsa Mexicana de ValoresIPCNoticiasmexico-noticias

