Cazzu inicia su gira con presunta indirecta a Christian Nodal: “Aprendé, boludo”

La artista sorprendió al público con unas palabras que, sin nombrar a nadie, pusieron de nuevo en el centro de la conversación su historia con el cantante mexicano

Por Armando Guadarrama

El inicio de la gira Latinaje en Buenos Aires por parte de Cazzu estuvo marcado por un mensaje en el escenario que muchos interpretaron como una referencia directa a su expareja, Christian Nodal.

La artista argentina, al abrir su serie de conciertos, pronunció unas palabras que, sin mencionar nombres, parecieron dirigidas a una figura de su pasado sentimental, lo que reavivó el interés en la relación que ambos mantuvieron y en los acontecimientos posteriores a su ruptura.

La separación entre Cazzu y Christian Nodal se produjo en mayo de 2024, tras dos años de relación y una hija en común. La controversia no tardó en intensificarse cuando, apenas dos semanas después, Nodal anunció su noviazgo con Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio en julio del mismo año.

Esta sucesión de hechos provocó que numerosos usuarios en redes sociales especularan sobre una posible infidelidad por parte del cantante hacia la madre de su hija, señalando la rapidez con la que formalizó su nueva relación.

Durante los primeros meses tras la ruptura, Cazzu optó por no hacer declaraciones públicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la artista comenzó a expresar su perspectiva sobre la situación.

Entre sus afirmaciones más destacadas se encuentran la negación de que supiera de la relación de Ángela con Nodal antes de que esta se hiciera pública, así como la observación de que el cantante ha visitado a su hija en contadas ocasiones, a pesar de tener libertad para hacerlo.

Además, Cazzu manifestó su desacuerdo con la pensión alimenticia que recibe para su hija y señaló que Nodal le ha impedido viajar con la menor, a pesar de que sus desplazamientos responden a compromisos laborales.

En una entrevista concedida a TVNotas, una amiga cercana a la expareja aportó que Nodal restringe los viajes de Cazzu con su hija por motivos de “venganza”, argumentando que el intérprete de ‘Adiós amor’ estaría molesto porque su exnovia habría perjudicado la imagen pública de su actual esposa, Ángela Aguilar.

El 13 de septiembre, durante el primer concierto de la gira Latinaje, Cazzu se dirigió al público con un mensaje que fue interpretado por muchos como una alusión a Christian Nodal.

Sin hacer referencia explícita, la cantante expresó: “Aprendé, ¿sabés? Mirá y aprendé. Ahí está. Y vos pensabas que eras el diablo, boludo”. Esta declaración generó una reacción inmediata entre los asistentes, que la ovacionaron, y también provocó un intenso debate en redes sociales.

Las opiniones en plataformas digitales se dividieron entre quienes apoyaron a Cazzu y quienes consideraron que debía dejar atrás la polémica con Nodal.

Hasta el momento, ni Cazzu ni Christian Nodal han emitido declaraciones públicas sobre la controversia generada por el mensaje en el concierto. Mientras el cantante permanece alejado de las redes sociales, la artista argentina compartió imágenes de la celebración del cumpleaños de su hija.

