Buscan a Noemí Isario García, adulta mayor de 74 años desaparecida en la alcaldía Gustavo A. Madero

La desaparición de Noemí Isario García, una mujer de 74 años residente en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, ha generado preocupación entre sus familiares y la comunidad local. Desde el 13 de septiembre de 2025, fecha en la que fue vista por última vez al salir de su domicilio en la colonia Del Bosque.

Noemí Isario García vestía una blusa floreada blanca, pantalón negro de vestir y zapatos negros al momento de su desaparición. Además, llevaba consigo una caja de regalo blanca con rosa y su estatura es de 1,53 metros. Estos detalles resultan fundamentales para facilitar su identificación y localización.

Diversas publicaciones aseguran preocupación de familiares debido a que la adulta mayor no se encontraría lúcida.

Las autoridades de la Ciudad de México han reiterado que no existe un plazo mínimo para reportar la desaparición de una persona en la capital. Recomiendan que, ante la sospecha de ausencia de un familiar, amigo o vecino, se realice el reporte de inmediato, ya que las primeras horas son cruciales para la localización y las instituciones están obligadas a actuar con rapidez.

Para formalizar el reporte por escrito, es necesario contar con el nombre completo, edad, fecha y lugar de desaparición, así como una descripción de las características físicas y la ropa que llevaba la persona.En caso de sospecha de desaparición en la CDMX, las autoridades sugieren no esperar 24, 48 ni 72 horas, sino comunicarse de inmediato al 0311 (Locatel) o al 911.

También es posible consultar el portal de Locatel para verificar si la persona se encuentra bajo resguardo institucional.Quienes tengan información relevante sobre el paradero de Noemí Isario García pueden comunicarse al 55 5484 0430