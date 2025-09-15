México

Aumenta a 15 el número de muertos por la explosión en Iztapalapa

La víctima estaba en el hospital conocido como Magdalena de las Salinas

Por Mariana L. Martínez

La explosión del 10 de septiembre bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ya suma 15 víctimas mortales.

La Secretaría de Salud Pública de la CDMX confirmó la muerte de otra persona, quien estuvo hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Unidad Médica de Alta Especialidad Dr. Victorio de la Fuente Narváez, antes Magdalena de las Salinas, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se trataba de una persona en calidad de desconocida, la Secretaría de Salud Pública informó que hasta el momento, no se ha logrado establecer contacto con sus familiares.

La Secretaría de Salud de
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirma fallecimiento de otra persona. (X/@SSaludCdMx)

“La Secretaría de Salud de la Ciudad de México expresa su más sentido pésame a familiares y seres queridos de la persona fallecida tras el accidente ocurrido en Iztapalapa”, se pudo leer en la tarjeta informativa.

De igual forma, la SSa de la CDMX mostró solidaridad con todas las víctimas y familias en estos momentos dificiles. “Continuaremos trabajando con sensibilidad y compromiso para brindar atención médica y reiteramos nuestro compromiso de brindar atención médica oportuna, así como acompañamiento humano y solidario a todas las personas y familias que han resultado afectadas”, se pudo leer.

Trasladan a Texas a Azulet, bebé herida en la explosión

Jazlyn Azulet, la bebé de dos años que sobrevivió a la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa tras ser protegida por su abuela, fue trasladada a Texas para recibir atención médica especializada en el Shriners Hospitals for Children.

La menor, que sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo, viajó acompañada de su madre, lo que garantiza su acompañamiento durante el proceso de recuperación. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que este traslado, realizado en colaboración con la Fundación Michou y Mau, permitirá que la paciente reciba atención de alta especialidad en beneficio de su salud.

Según se ha publicado en
Según se ha publicado en redes, este fue la última foto de la señora junto a su nieta, compartida momentos antes del trágico accidente. Foto: (Redes Sociales)

Antes de su traslado, Jazlyn Azulet permaneció internada en el Hospital Centro Médico Siglo XXI del IMSS. La Fundación Michou y Mau agradeció el apoyo de las autoridades federales y locales, así como del equipo médico que valoró el caso y del personal que espera a la paciente en Estados Unidos para brindarle la atención requerida.

La Secretaría de Salud capitalina indicó que mantiene la colaboración con el Shriners Hospitals for Children para gestionar el traslado de más menores lesionados por la explosión en el Puente de la Concordia. Además, reconoció la labor de la Fundación Michou y Mau y del Instituto Mexicano del Seguro Social por su compromiso y generosidad en favor de la niñez afectada.

