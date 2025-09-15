México

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Culiacán Rosales

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Culiacán Rosales este lunes 15 de septiembre:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 34 grados, la probabilidad de lluvia será del 85%, con una nubosidad del 62%, mientras que las ráfagas de viento serán de 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 88%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Culiacán Rosales (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Culiacán

Culiacán, capital del estado de Sinaloa, se caracteriza por tener un clima cálido semiárido pese a la precipitación que se produce por las altas temperaturas; además los veranos se caracterizan por ser calurosos y húmedos, lo que hace que el termómetro pueda llegar a subir a los 39 grados a la sombra son sensaciones de hasta 50 grados.

En contraparte, los inviernos son más suaves pues las temperaturas pueden subir a un máximo de 27 grados con noches cálidas.

La zona puede verse afectada por los ciclones o huracanes que, aunque pegan débilmente, pueden provocar abundancia pluvial, sobre todo en el mes de agosto y septiembre.

La capital sinaloense tiene un
La capital sinaloense tiene un clima cálido semiárido (CUARTOSCURO)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCuliacán RosalesSinaloamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios recibirán el pago esta semana durante fiestas patrias

Los adultos mayores reciben un total de 6 mil 200 pesos bimestrales en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

Pensión Bienestar 2025: qué beneficiarios

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: comienza el posicionamiento y sinceramiento

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Detienen a siete personas en Michoacán tras bloqueos carreteros en Zinapécuaro: cancelan fiestas patrias en el municipio

Debido a situaciones de violencia, al menos dos municipios decidieron cancelar las actividades del Grito de Independencia

Detienen a siete personas en

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, explota contra Emiliano por amenazar con golpiza a Leonardo: “Deja la amargura”

La tía de los Aguilar salió en defensa de Leonardo, asegurando que Emiliano solo busca atención y lamentando la actitud que, según ella, avergonzaría hasta a los abuelos de la familia

Marcela Rubiales, hermana de Pepe

Cuántos casos activos de sarampión hay en México

Esta enfermedad se caracteriza por erupciones cutáneas y fiebre

Cuántos casos activos de sarampión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ecuador asegura 12 toneladas de

Ecuador asegura 12 toneladas de cocaína que tenían como destino México y EEUU

Cae “El Pantera”, presunto miembro de célula del Cártel de Sinaloa y ligado a la desaparición de dos guardias nacionales

Familia Michoacana: sentencian a hombre que secuestró a familiar de excandidata a presidenta municipal en Edomex

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 14 de septiembre: comienza el posicionamiento y sinceramiento

Marcela Rubiales, hermana de Pepe Aguilar, explota contra Emiliano por amenazar con golpiza a Leonardo: “Deja la amargura”

Tras muerte de Marian Izaguirre, fans de Aarón Mercury piden que se le informe al interior de La Casa de los Famosos México

Muere Tara Parra, actriz pionera de Bellas Artes y mamá de Kenia Gascón, a los 93 años: “Un ser de luz”

Las películas más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Diablos Rojos ganan el bicampeonato

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición

Canelo Álvarez manda mensaje tras perder ante Terence Crawford: “Me siento muy orgulloso”

Por qué Terence Crawford le devolvió a Canelo Álvarez sus cinturones tras vencerlo

Por está razón hijos de Salvador Cabañas buscan declararlo “insano”