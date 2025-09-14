México

Tras acusaciones de Kenia López Rabadán a la Suprema Corte de “prácticas clientelistas”, le ratifican respeto al Poder Legislativo

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, reiteró su respeto a la presidenta de la Cámara de Diputados y al Poder Legislativo; subraya que la unidad institucional y el diálogo entre los Poderes son esenciales para fortalecer la justicia en México

Por Andrés García S.

Guardar
Este sábado se llevó a
Este sábado se llevó a cabo la ceremonia por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec. (Crédito: X | @HugoAguilarOrti)

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), destacó el respeto hacia Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, durante la conmemoración del 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec. En un mensaje publicado en la red social X, subrayó que la colaboración, el diálogo y la unidad institucional son valores fundamentales para consolidar una justicia efectiva y rendir homenaje a quienes entregaron su vida por México.

El mensaje se emitió tras reportes de algunos medios que señalaron un supuesto “desaire” hacia López Rabadán, provocado porque Aguilar Ortiz fue el único integrante de la Mesa Directiva que no aplaudió a la legisladora mientras los demás miembros recibían el reconocimiento del público. El ministro no ofreció aclaraciones formales, pero reafirmó su respeto hacia López Rabadán y hacia el Poder Legislativo en general.

López Rabadán, crítica férrea de la reforma judicial

López Rabadán ha sido crítica del proceso de elección de ministros, magistrados y jueces que se llevó a cabo el pasado 1 de junio. En su columna “Adiós al Poder Judicial”, publicada en El Universal, el 30 de mayo, calificó las campañas como “desangeladas” y señaló que la jornada electoral sería “todo, menos libre y transparente”.

López Rabadán cuestionó la reforma constitucional que regula la elección judicial, la cual consideró resultado de “una mayoría calificada artificial”, y criticó los comités de evaluación encargados de designar candidatos, asegurando que “hicieron todo, menos evaluar la idoneidad de los perfiles”.

La legisladora denunció la intervención de operadores políticos en la entrega de listas de candidatos, conocidas como “acordeones”, y señaló la persistencia de prácticas como clientelismo e inducción del voto, que según ella deberían haber desaparecido.

En su columna, advirtió que la falta de independencia judicial afectará a todos los ciudadanos: “El daño al Estado de derecho es brutal, ya que no contar con un poder judicial independiente afectará a todos”. Añadió que la lealtad de los jueces debería estar únicamente con la Constitución, pero que bajo el proceso actual “les será leal al régimen y no al pueblo”.

La ceremonia estuvo presidida por
La ceremonia estuvo presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por miembros de su gabinete. (Crédito: X | @HugoAguilarOrti)

López Rabadán vinculó la reforma y la selección de jueces con un intento de revancha política: “Todo por una revancha en contra de un poder que no quiso someterse a otro”.

La legisladora concluyó que la combinación de decisiones ya definidas y prácticas clientelistas comprometieron la transparencia y la legitimidad de la elección judicial en México, generando preocupación sobre el futuro de la independencia del Poder Judicial.

Ceremonia presidida por Sheinbaum

La ceremonia por el 178 aniversario de la Gesta Heroica de Chapultepec incluyó el pase de lista de honor a los héroes de 1847 y 1914, la guardia de honor, la entrega de espadines a cadetes del Heroico Colegio Militar y la recitación de la poesía “A la Patria”, seguida de la Salva de fusilería por 100 cadetes.

El general Ricardo Trevilla Trejo destacó la labor de las Fuerzas Armadas en la defensa de la soberanía y en la construcción de la libertad cotidiana. Asimismo, la cadete Laura Citlalli Miranda García invitó a la juventud a continuar el legado de valentía de los Niños Héroes fomentando deportes y actividades artísticas frente a opciones dañinas como el consumo de drogas.

La ceremonia estuvo presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por miembros de su gabinete, incluidos los secretarios de Defensa Nacional y Marina, así como por legisladores y Hugo Aguilar Ortiz, consolidando un acto de homenaje que combinó reconocimiento histórico, institucional y cívico.

Temas Relacionados

SCJNSuprema CorteHugo AguilarKenia López RabadánClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Resultados del Tris 13 de septiembre: números ganadores de todos los sorteos

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Tris 13 de

Más de 17 años de prisión para hombre que agredió sexualmente a la sobrina de su pareja en Jalisco

El agresor, José Alberto “N”, fue hallado culpable de múltiples episodios de abuso contra una menor en un entorno familiar

Más de 17 años de

Ellos son los jugadores mexicanos que podrían disputar su último Mundial en 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría ser el escenario de las últimas ovaciones para ídolos que marcaron época en México y en el futbol internacional

Ellos son los jugadores mexicanos

Ataque armado en Culiacán: un muerto, dos heridos y la huida de los agresores tras disparar contra una casa habitación

Los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital luego de sufrir heridas por arma de fuego en la colonia Emiliano Zapata, en Navolato

Ataque armado en Culiacán: un

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

El colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco reportó un nuevo recuento de bolsas con restos humanos tras intensas labores de búsqueda

Fosa clandestina Las Agujas: suman
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fosa clandestina Las Agujas: suman

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

El imperio criminal de “El Choko”: de “mesías del barrio” al que corrompió a políticos en todo Ecatepec

Fiscalía de Oaxaca investiga a 10 elementos de seguridad por presunto feminicidio

“Justicia, cero encubrimiento y cero complicidades”, dice Adán Augusto tras la detención de Hernán Bermúdez Requena

Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy domingo 14 de septiembre: quién podría ser el séptimo eliminado

¿Kenia OS y Peso Pluma esperan un hijo? La historia detrás de la foto que desató rumores

Entre dinámicas y encuentros: Así transcurrió la séptima semana en La Casa de los Famosos México

Quién será la modelo que representará a México en Miss Universo 2025

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

DEPORTES

Ellos son los jugadores mexicanos

Ellos son los jugadores mexicanos que podrían disputar su último Mundial en 2026

Canelo es derrotado por Crawford y los memes no se hacen esperar: Estos fueron los mejores

Los mejores memes que dejó la derrota del América ante las Chivas del Guadalajara

Canelo Álvarez pierde su campeonato indiscutido ante Crawford y hay noche triste para el boxeo mexicano

América vs Chivas: El Rebaño se impone a las águilas en un marcador de 1-2 a su favor